Первый в мире 'город будущего' готов принять своих жителей уже осенью 2025 года: как выглядит Woven City и чем он особенный

Первый в мире "город будущего" разработан японской компанией Toyota. Уже осенью 2025 года Woven City будет готов принять своих жителей.

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Высокотехнологичный город расположен у подножия горы Фудзи в Японии. Поселение содержит по меньшей мере 11 умных домов, работающих на водороде, ИИ и других передовых технологиях, пишет DailyMail.

Генеральный директор Акио Тойода отметил, что Woven City, стоимостью 10 миллиардов долларов, станет лабораторией для инноваторов, которые будут разрабатывать технологии будущего.

Уже этой осенью "город будущего" готов принять своих первых 100 жителей, которые будут жить там бесплатно. Однако они будут работать на Toyota и трудиться над разработкой экспериментальных технологий для компании.

Со временем программу расширят еще до 2200 человек, среди которых будут инноваторы и их семьи, родители и домашние животные.

Toyota обнародовала некоторые технологии, над которыми будут работать в умном городе. Среди них: дроны, безопасно сопровождающие домой ночью, интерактивные работы-домашние животные, которые будут помогать пожилым людям, и работы, которые будут помогать выполнять повседневные задания.

"Автономное вождение будет одной из многих технологий, которые мы намерены разработать. Надеемся использовать ИИ, чтобы помочь расширить охват Woven City, позволяя людям виртуально взаимодействовать с городом и его проектами", – сказал генеральный директор Toyota.

В разработке инженеров "города будущего" – летучее самоуправляемое роботакси, которое уже совершило более 300 полностью автоматизированных полетов. Японская компания также работает над гоночным автомобилем, который может дрифтовать автономно.

"Woven City – это больше, чем просто место для жизни, работы и игр. Это живая лаборатория, позволяющая изобретателям свободно проверять свои идеи в безопасной реальной среде", – подчеркнул Акио Тойода.

Напомним, что Toyota впервые объявила, что планирует построить "город будущего" в 2021 году. И уже через 4 года высокотехнологичный проект стал реальностью.

OBOZ.UA ранее писал, что "умный город" в Японии будет чем удивить первых жителей и весь мир.

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