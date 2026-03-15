Пасхальная комета: в апреле жители Земли могут увидеть уникальное космическое шоу

Новооткрытая комета имеет все шансы устроить действительно яркое небесное шоу в ближайшие недели. Если ей удастся пережить чрезвычайно близкое и рискованное рандеву с Солнцем, она может стать настоящей "пасхальной кометой", которую можно будет наблюдать собственными глазами в начале апреля.

Как пишет издание Space.com, небесное тело, которое получило официальное обозначение C/2026 A1 (MAPS), было обнаружено фотографическим методом 13 января. Снимок сделали в обсерватории AMACS1, расположенной в Сан-Педро-де-Атакама в Чили. Это открытие стало результатом работы группы из четырех французских астрономов. Коллектив руководит специализированной программой поиска околоземных астероидов под названием MAPS. Название является акронимом, сформированным из первых букв фамилий исследователей: Алена Мори (Alain Maury), Жоржа Аттарда (Georges Attard), Даниэля Парротта (Daniel Parrott) и Флориана Синьоре (Florian Signoret).

На момент своего открытия комета MAPS пребывала на значительном расстоянии от Солнца – примерно 308 миллионов километров. Она находилась в пределах созвездия Голубя. В то время это был объект 18-й звездной величины, что означало чрезвычайную тусклость: комета была абсолютно недоступной для наблюдения через большинство любительских телескопов. Однако с тех пор яркость космической путешественницы выросла примерно в 600 раз, достигнув отметки 11-й величины. Это уже позволяет уверенно обнаруживать ее с помощью любительских телескопов с апертурой от 8 до 10 дюймов. Ожидается, что яркость продолжит стремительно нарастать в ближайшие дни и недели, пока комета на бешеной скорости мчится к своей экстремальной встрече с нашей звездой. Небесное рандеву должно состояться 4 апреля.

Почему это событие вызывает такой ажиотаж

Особый интерес и восхищение астрономического сообщества объясняются тем, что комета MAPS была идентифицирована как околосолнечная комета группы Крейца. В истории наблюдений именно представители группы Крейца становились самыми яркими кометами, когда-либо появлявшимися на небосклоне. Среди выдающихся примеров – Большие кометы 1843 и 1882 годов, а также знаменитая комета Икея-Секи 1965 года. Последней заметной кометой Крейца, которая продемонстрировала великолепное зрелище, была комета Лавджоя в декабре 2011 года.

Комета MAPS достигнет своего перигелия – точки ближайшего подхода к нашей звезде – примерно в 17:00 утра по киевскому времени (14:00 GMT) 4 апреля. В этот момент комета пролетит на расстоянии всего 159 300 км от солнечной фотосферы. Поскольку ее путь будет пролегать непосредственно сквозь интенсивно раскаленную солнечную корону, где температура может достигать около 1,1 миллиона градусов по Цельсию, существует большая вероятность того, что комета не выживет. Она может быть либо полностью поглощена экстремальным жаром, либо разорвана на части колоссальными гравитационными приливными силами Солнца.

Однако опыт кометы Лавджоя показывает, что спасение возможно, если траектория не ведет объект прямо в центр Солнца. Чтобы избежать гибели, комета должна двигаться невероятно быстро. В момент максимального сближения она буквально "облетит" Солнце по чрезвычайно крутой кривой, напоминающей шпильку для волос, на скорости около 1,6 млн км/ч.

Можно ли будет увидеть комету днем

Японский астроном Сейичи Йошида на своей специализированной веб-странице Visual Comets in the Future прогнозирует, что в перигелии яркость MAPS достигнет пика у отметки -5m. Это сделает ее примерно такой же яркой, как Венера. В этот период комета будет проходить непосредственно слева от Солнца. Это может побудить некоторых смельчаков попробовать увидеть ее как яркую точку, заблокировав ослепительный диск светила большим пальцем или вытянутой рукой.

Однако, как и в случае наблюдения за частичным солнечным затмением, такие попытки несут в себе огромную опасность для зрения. Созерцание самой кометы не является угрозой, однако инфракрасные лучи Солнца способны выжечь сетчатку глаза и вызвать необратимые повреждения зрения. Самым коварным является то, что этот процесс происходит абсолютно безболезненно. Поэтому следует особо подчеркнуть: ни обычные солнцезащитные очки, ни телескопы или бинокли не защитят от такого типа повреждений. А результатом может стать полная слепота, даже если человек посмотрит на прямые солнечные лучи лишь на короткий миг.

Самый безопасный способ наблюдения

Безусловно, самым безопасным методом наблюдения за близким прохождением кометы возле Солнца является использование экрана вашего компьютера благодаря данным Солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO). Астрономы рассчитывают получить впечатляющие кадры кометы с помощью камеры LASCO C3 (Large Angle and Spectrometric Coronagraph Experiment), получив доступ либо к изображениям в почти реальном времени, либо к видеоматериалам за последние 24 часа.

Совсем недавно, в октябре 2024 года, общественность была прикована к экранам, когда SOHO зафиксировала эффектный пролет кометы Цзицзиньшань-ATLAS вблизи Солнца. С момента запуска этого аппарата в 1995 году с помощью снимков SOHO были впервые обнаружены тысячи ранее неизвестных комет, причем некоторые открытия сделали астрономы-любители, которые теперь соревнуются в обнаружении ранее неизвестных объектов. На сегодня официальные лица SOHO сообщили об открытии более 5 000 комет с помощью снимков камеры LASCO C3.

Комета MAPS будет находиться в поле зрения инструмента LASCO C3 с 14:00 по киевскому времени 2 апреля до 07:00 6 апреля. В течение примерно четырехчасового промежутка времени, центрированного на моменте перигелия, комета, с нашей земной перспективы, сначала пройдет позади Солнца, а затем стремительно вылетит и пересечет пространство уже перед солнечным диском.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые открыли 3 гигантских планеты, которые озадачили их.

