Луна стала твердее: ученые, вероятно, нашли причину огромного 'магматического события' более 4 млрд лет назад

Ученые предполагают, что Луна стала значительно твердее относительно короткого промежутка времени после того, как образовалась 4,4 миллиарда лет назад. Исследуя камни, собранные во время миссий Аполлон, ученые считают, что они нашли доказательства большого магматического события, которое произошло примерно через 100 миллионов лет после образования спутника Земли.

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Причиной перемен на Луне могло быть столкновение, образовавшее самый известный кратер в Солнечной системе. Подсказки этой загадки ученые искали в цирконах, пишет IflScience.

Команда датировала более 500 цирконов из лунных образцов и сообщила о пике их возрастного распределения около 4,33 миллиарда лет. По информации ученых, цирконы образуются при застывании лунной магмы, и их датирование дает представление о хронологии Луны. Большое количество цирконов со времен, когда Луна должна была застыть, свидетельствует о том, что это могло произойти в результате какого-то события. Может быть, это был период интенсивного удара астероида.

Команда исследователей считает, что самые веские доказательства подтверждают идею, что это неизвестное событие было нанесено ударом, который вызвал бассейн Южного полюса – Эйткен.

"В нашем исследовании мы нашли доказательства крупного, потенциально глобального магматического события на Луне 4,338 миллиарда лет назад. Такой мощный удар мог бы вырыть материал лунной мантии из больших глубин. Мы предполагаем, что датируемые нами цирконы, вероятно, кристаллизовались в слое ударного расплава во время его охлаждения и дифференцировки. Дальнейшие удары могли распределить эти цирконы по лунной поверхности", – объяснила соавтор исследования доктор Мелани Барбони из Университета штата Аризона.

Ученая отметила своевременность данного открытия. "Наше исследование особенно своевременно, учитывая недавнее возвращение первых образцов из бассейна Южного полюса – Эйткен китайской миссией Chang'e 6. Сочетание этих новых образцов и наших данных о возрасте циркона могло бы значительно улучшить наше понимание истории этого крупного ударного бассейна и более широкой истории ударов ранней Солнечной системы", – добавила доктор Барбони.

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