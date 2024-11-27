От этого дерева 'седеют': синоптики объяснили, что такое изморозь и как она образуется в опасную погоду

С приходом зимних температур деревья "седеют". Синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что это изморозь.

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Для формирования этого сказочного пейзажа нужен очень холодный воздух насыщенный водяным паром, такой как в густых туманах, создающих опасность, снижая видимость на дорогах. При этом температура поверхностей должна быть ниже нуля, пояснили ученые на странице "Украинский гидрометеорологический центр" в сети Facebook.

"Процесс формирования изморози называют сублимацией. Водяной пар в воздухе не проходит стадию жидкости, а сразу превращается в твердые частицы льда, которые узором покрывают поверхности", – отметили в сообщении синоптики.

Особенно красивой изморозь выглядит в безветренную погоду, когда морозные кристаллы вырастают симметричными и напоминают миниатюрные и совершенные произведения ювелира. "Некоторые виды изморози создают сложные узоры – это результат того, как кристаллы растут под разными углами, в зависимости от направления ветра или влажности. Иногда они напоминают перья, цветы или даже звезды. А способность ледяных кристалликов отражать солнечный свет, создает эффект сверкающих бриллиантов", – рассказали эксперты.

Ученые Украинского гидрометеорологического центра подчеркнули, что изморозь обладает уникальным свойством – она может изменять акустику местности. "Покрывая поверхности, она глушит звуки, создавая особую "тишину", которую чувствуешь зимним утром", – добавили специалисты.

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