Ощутит 70% населения мира: ученые предупредили человечество об экстремальной погоде в ближайшие 20 лет

Ученые предупреждают, что в течение следующих 20 лет 70% населения мира увидят "сильный и быстрый" рост экстремальных погодных явлений. Сильная жара и обильные осадки, вероятно, станут более распространенными из-за климатических изменений.

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По оценкам норвежских ученых, почти три четверти населения планеты – около 5,6 миллиарда человек – увидят резкие изменения погодных условий, если выбросы углерода не уменьшатся. Даже по самому оптимистичному сценарию более 1,5 миллиарда человек во всем мире пострадают от невыносимой жары и внезапных наводнений, пишет DailyMail.

Эксперты обнаружили, что в большом участке планеты, в который входят Испания, Италия, Марокко, Перу, Индия, Пакистан и Саудовская Аравия, ожидается "явное и быстрое" повышение температуры и количества осадков.

Исследователи из Центра международных климатических исследований CICERO в Осло объединили четыре больших климатических симуляции, чтобы определить, насколько пиковое количество осадков и температура могут измениться в течение следующих двух десятилетий.

"Мы сосредотачиваемся на региональных изменениях из-за их большей релевантности опыта людей и экосистем по сравнению с глобальным средним значением, и определяем регионы, которые, по прогнозам, претерпевают существенные изменения в показателях", – подчеркнул ведущий автор исследования, доктор Карли Айлс.

Согласно сценарию с высоким уровнем выбросов парниковых газов, этот метод исследования определяет, что значительная территория земного шара претерпевает экстремальные изменения. В таких регионах, как Средиземноморье, Северо-Западная и Южная Америка и Восточная Азия, будут наблюдаться "устойчивые, беспрецедентные темпы изменений в течение двух или более десятилетий".

В целом регионы, где ожидается скорая смена экстремальных погодных явлений, охватят 70 процентов населения мира (5,6 миллиарда), если выбросы не будут резко сокращены.

"Главный вывод состоит в том, насколько будут быстро меняться погодные условия во всем мире в течение следующих двух десятилетий, независимо от сокращения выбросов", – отметил соавтор исследования, доктор Бьорн Самсет.

В сценарии с низкими выбросами 20 процентов населения мира (1,6 миллиарда) все равно пострадают. "Сокращение выбросов работает, но изменения, которые мы уже привели, настолько сильны, что они еще некоторое время будут доминировать", – добавил доктор Самсет.

Если мир будет становиться горячее и влажнее со скоростью, предусмотренной исследователями, это увеличит вероятность экстремальных событий.

"Волны жары могут повлечь за собой тепловой стресс и чрезмерную смертность как людей, так и скота, стресс для экосистем, снижение урожайности сельского хозяйства, трудности с охлаждением электростанций и сбои в транспорте", – отмечают исследователи.

OBOZ.UA ранее писал, что 2024 год официально назвали самым жарким годом в истории из-за климатических изменений.

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