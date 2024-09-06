2024 официально назвали самым жарким годом в истории: лето побило все возможные тепловые рекорды

Ученые официально подтвердили, что 2024 стал самым жарким годом в истории. А лето второй год подряд побило мировые тепловые рекорды.

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Согласно данным, опубликованным европейской службой климатических изменений Copernicus, период между июнем и августом был самым жарким периодом в мире с начала записи в 1940 году. В частности, это лето было на 0,69 градуса по Цельсию более жарким, чем средний показатель с 1991 по 2020 год, превысив предыдущий рекорд, установленный прошлым летом, на 0,03 градуса, пишет CNN.

По словам исследователей, в этом году по всему миру фиксировали сверхвысокие летние температуры, повлекшие смертоносную жару, рекордные лесные пожары и разрушительные штормы.

Австралия побила свой национальный рекорд в самый жаркий день августа, зафиксировав температуру 41,6 градуса Цельсия (106,9 Фаренгейта). Тем временем температура в некоторых районах Антарктиды в июле поднялась гораздо выше нормы.

Сначала данные Copernicus подтверждали, что июнь и июль побил рекорды жары. А дальше и август стал самым жарким за всю историю наблюдений. Со средней температурой 16,82 градуса по Цельсию это было на 1,51 градуса теплее, чем средний август в доиндустриальную эру. То есть до тех пор, как люди начали сжигать большое количество ископаемого топлива.

По официальным данным Copernicus, 12 месяцев – с сентября 2023 года по август 2024 года – были самыми жаркими за любой годовой период и на 1,64 градуса Цельсия теплее доиндустриального уровня.

По словам профессора климатологии в Университете Рединга (Великобритания) Ричарда Аллана, это "чрезвычайно тревожно", что за последние 12 месяцев температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. Однако это "неизбежно, учитывая медленный темп действий правительств" по уменьшению загрязнения планеты нагревающую окружающую среду, подчеркнул ученый.

Ученые давно предупреждали, что мир должен ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов выше доиндустриального уровня, чтобы предотвратить наиболее катастрофические последствия изменения климата.

"Экстремальные явления, связанные с температурой, которые наблюдались этим летом, станут еще более интенсивными и будут иметь более разрушительные последствия для людей и планеты, если мы не примем срочные меры по сокращению выбросов парниковых газов", – заявила заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

Эксперты предупреждают, что это крайний из серии глобальных тепловых рекордов, но не последний. Ведь люди продолжают скачивать ископаемое топливо, нагревающее планету и повышающее глобальную температуру.

Ранее OBOZ.UA писал, что июль 2024 года установил новые рекорды глобальной жары и климатических катастроф.

А также OBOZ.UA предостерег, что температура на Земле бьет все рекорды 13 месяцев подряд и опасность для человечества смущает ученых.

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