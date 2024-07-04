Он 'очень горький'. Какой орган тела никогда не ели каннибалы в Папуа – Новой Гвинее

В горных районах Папуа – Новой Гвинеи живет народ форе, который еще до 1960 ел своих умерших родственников, считая это проявлением большого уважения к родным. Они съедали покойника полностью, кроме желчного пузыря, потому что он "очень горький".

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Такое странное проявление уважения к родным сыграло с этим племенем злую шутку. Из-за каннибализма они заражались смертельной болезнью куру и через несколько лет численность форе сократилась на тысячу человек. Чаще болели женщины и дети, пишет DailyStar.

В восточной части Папуа – Новой Гвинеи на высоте 1500 – 2000 метров над уровнем моря обитают разные папуасские племена, между которыми всегда велись войны. Чтобы прекратить постоянные конфликты, в 1950 году здесь организовали патрульный пост.

По данным Википедии, первый патрульный офицер этого района Джон Макартур в 1953 году увидел маленькую девочку племени форе, которая сидела у костра и сильно дрожала. Местные жители объяснили офицеру, что девочка является жертвой колдовства чужого шамана и потому умрет через несколько недель.

Макартур, конечно, не поверил в колдовство, но увидел, что схожие симптомы есть у многих представителей народа форе. Туземцы называли это состояние "куру", что на местном языке означает "дрожь от холода, страха" или "порча".

Офицер обратился к санитарному врачу Винсенту Зыгасу, однако исследования долгое время не давали понимания, что это за недуг косит племенной народ и как ему противодействовать. К изучению неизвестной болезни в 1957 году присоединился американский вирусолог Дэниел Карлтон Гайдушек. Вместе с Зыгасом они выяснили, что болезнь совершенно самостоятельна и не является формой другой инфекции.

Еще несколько лет ученые пытались выяснить, каким образом этот неврологический недуг, который так и назвали "куру", так быстро распространяется среди форе. Тщательные исследования привели к неожиданному объяснению. Оказалось, что куру легко распространялось среди жителей этого племенного народа из-за их ритуального посмертного каннибализма, который лежал в основе погребального ритуала умерших членов племени.

По словам врача Дэниела Гайдушека, видевшего эти посмертные ритуалы, форе свято верили, что поедание тел своих родственников является проявлением немалого уважения к ним. Можно было еще при жизни отказаться от того, чтобы тебя съели. Но форе не желали, чтобы их тело съели черви, а хотели, чтобы после смерти родственники в последний раз проявили уважение к ним.

Многие племена Папуа – Новой Гвинеи практиковало агрессивный каннибализм по отношению к другим племенам. Но форе искренне верили, что с мозгом и органами родных покойников к ним приходят все хорошие черты, свойственные умершим при жизни. Поскольку мужчинам нужна сила и скорость, то они ели мышцы усопших. А вот дети и женщины – мозги и другие внутренние органы.

Антрополог Ширли Линденбаум, которая часто приезжала в Новую Гвинею, чтобы исследовать куру рассказала, что был один орган, которого форе не ели. "Ели все части тела, кроме желчного пузыря, считавшегося очень горьким", – отметила ученый.

Несмотря на то, что в посмертном ритуале участвовали все члены племени форе, но куру болели преимущественно дети и женщины. И не более 2% взрослых мужчин страдали этим недугом.

После внимательных наблюдений за ритуалом, врачи пришли к выводам, что готовили посмертный "пир" женщины. Они обтирали кровью покойника себя и детей, особенно все свои раны и царапины, с верой, что это их очищает и лечит. Через кровь и передавался недуг. А мужчины не участвовали в этом обтирании, а только ели уже приготовленное на огне мясо, поэтому и не заражались.

Лишь после выяснения причины распространения куру с 1960 года племя форе перестало проводить кабалистический ритуал своих умерших. Однако новые случаи етого недуга регистрировали в племени форе ежегодно вплоть до 2005 года. Однако все они случались у людей, родившихся раньше 1956 года, до запрета каннибализма, и участвовали в ритуалах. Это свидетельствует о том, что инкубационный период может длиться несколькими десятилетиями.

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