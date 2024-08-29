Океанографы обнаружили подводную гору выше Олимпа: рядом плавали 'макаронные монстры' и редкий кальмар. Впечатляющие фото и видео

Океанографы отыскали подводную гору высотой 3109 метров, то есть выше Олимпа (2917 м) и вчетверо больше самого высокого небоскреба в мире – дубайской башни Бурдж Халифа (830 м). Рядом с удивительной находкой исследователи увидели редкого кальмара и других неизвестных морских существ.

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Загадочная гора расположена в Тихом океане в 1448 километрах от побережья Чили и занимает площадь около 70 квадратных километров. Она является частью подводного горного хребта, где произрастают губчатые сады, древние кораллы и редкие морские виды, которых ученым удалось снять впервые, пишет CNN.

Команда ученых под руководством Института океана Шмидта изучала регион с помощью исследовательского судна R/V Falkor во время 28-дневной экспедиции. Исследователи составили карту горы с помощью гидроакустической системы под корпусом корабля.

"Звуковые волны опускаются вниз и отражаются от поверхности, и мы измеряем время, необходимое для возврата и получения измерений. С этого мы получаем действительно хорошее представление о подводном рельефе. Это важно, потому что на данный момент лишь около 26% морского дна нанесено на карту с таким разрешением. А морское дно занимает 71% поверхности нашей планеты", – сказала исполнительный директор института Джотика Вирмани.

Океанографы подсчитали, что во всем мире по крайней мере 100 000 подводных гор, высота которых превышает 1000 метров. Они обеспечивают важную среду обитания для различных видов.

Редкий кальмар, призрачный осьминог и спагетти-монстры

Используя подводную работу, команда исследовала один из горных хребтов, найдя регион, богатый морским биоразнообразием.

Исследователи запечатлели призрачного белого осьминога, которого назвали Casper. Это впервые этого живого моллюска заметили в южной части Тихого океана.

"Этот осьминог никогда еще не был пойман, поэтому у него еще нет научного названия", – отметила Джотика Вирмани.

Ученые также заметили двух редких сифонофоров Bathyphysa, известных как летучие спагетти-монстры из-за их струно подобного вида.

А еще команда ученых записала первые кадры живого кальмара Promachoteuthis, известного только по нескольким собранным образцам.

Две предыдущие экспедиции в январе и феврале в регион Тихого океана каталогизировали 150 ранее неизвестных видов. В последней экспедиции было собрано еще 20 новых открытий.

"В ходе трех экспедиций нам удалось нанести на карту и исследовать 25 подводных гор, а это достаточно большое количество для исследования. Я думаю, что у нас есть хорошие данные как сообщество, которые можно было бы предоставить, чтобы подтвердить, что это действительно интересный регион для защиты", — подчеркнула Вирмани.

OBOZ.UA ранее писал, что видео редкого кальмара с огромными яйцами поразило интернет.

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