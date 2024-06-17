Видео редкого кальмара с огромными яйцами поразило интернет: что это за моллюск и почему ученые молчали 9 лет

В 2015 году в глубинах Калифорнийского залива ученые обнаружили кальмара, откладывающего гигантские яйца. Видео с самкой моллюска, вид которой наконец удалось определить, покорило интернет.

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9 лет назад подводному работу, которым руководил Научно-исследовательским институтом Монтерей-Бэй (MBARI), удалось снять несколько кадров мамы кальмара с отложенными ею яйцами. Только сейчас исследователи пришли к выводу, что кальмар на видео принадлежит неизвестному виду семьи Gonatidae, сообщает Iflscience.

Исследователи рассказывают, что увидеть самку кальмара с яйцами в глубинах океана является большой редкостью. А то, что увидел аппарат с дистанционным управлением от MBARI в 2015 году, вообще – уникальное явление. Ведь мама кальмара держала в своих щупальцах яйца размером 11,6 миллиметра в ширину, а это почти вдвое больше, чем у других известных видов гонатид. Отличием было и то, что количество яиц было меньше, чем в обычной кладке кальмаров.

"Наша неожиданная встреча с гигантскими яйцами кальмара привлекла внимание всех в диспетчерской. Стабильные и предполагаемые условия окружающей среды глубоководной толщи (1000-4000 м) позволяют выбрать меньшее количество больших яиц", – сказал в заявлении старший научный сотрудник MBARI Стивен Хеддок.

Ученые также объяснили, что мать кальмара отдает жизнь своему потомству. "Выводок отнимает многое у кальмара. Она не ест, пока вынашивает яйца, и в конце концов погибает после того, как из яиц вылупляется потомство", – объяснил ученый Хэнк-Ян Ховинг.

По словам исследователей, чтобы высидеть такие крупные яйца, самка кальмара может потратить до четырех лет. Ее жертва повышает шансы на то, что потомки выживут. Это только одно из многих замечательных приспособлений, которые могут помочь головоногим моллюскам выжить в морских глубинах", – добавил Ховинг.

Такая жертвенность матери кальмара покорила сеть. Под уникальным видео, опубликованным MBARI, ценители океанских глубин оставляют душевные комментарии: "Она хорошая мама, к сожалению, для нее это будет первый и последний раз", "Так много работы пройдено для 29-секундного видео. Удивительно!", "Я и не думал, что кальмары так долго вынашивают яйца в своих щупальцах. Природа никогда не перестает нас воспитывать! Спасибо за этот короткий, но отличный отрывок жизни!".

А последние комментарии призывают весь мир сосредоточиться на исследовании природы, а не на ее разрушении: "Я бы хотел, чтобы мир просто объединился и сосредоточил свои ресурсы на помощи друг другу и исследовании этих глубин вместо того, чтобы вести войны".

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