'Ой летіли дикі гуси…' Уникальное зрелище зафиксировали на Прикарпатье: около 500 птиц 'оккупировали' водоем

Уникальное зрелище зафиксировали на Бурштынском водохранилище на Прикарпатье. Много разных птиц, в частности около 500 гусей, "оккупировали" водоем, чтобы отдохнуть и пополнить свой энергетический баланс по дороге к местам гнездовья.

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По словам экологов, это водохранилище, входящее в состав Галицкого национального природного парка (НПП), является одним из самых незамерзающих водоемов запада Украины. Оно ежегодно гостеприимно принимает огромное количество птиц во время миграций, отметили охранники природы на странице "Галицкий НПП" в сети Facebook.

В ходе осмотра ученые обнаружили большую стаю (около полутысячи) диких гусей. Исследователи отмечают, что сейчас самая активная фаза миграции диких гусей. "Возможно, часть серых гусей из этой стаи останется у нас гнездиться, а часть, вместе с белолобыми, будет мигрировать дальше на восток", – предположили в сообщении биологи.

По словам орнитологов, серые гуси, которые размножаются в Исландии, зимуют на Британских островах, а выходцы из Центральной Европы зиму пережидают в Испании и Северной Африке. Однако некоторые гуси мигрируют на Балканы, в Турцию и Ирак.

"У нас гнездятся почти на всей территории Украины, преимущественно в поймах рек и озерах с зарослями камыша. В рамках Галицкого НПП серые гуси начали гнездиться в 2015-2016 годах", – отметили исследователи.

Интересно, что серые гуси делают гнезда очень быстро – в марте гнездятся, а в апреле уже есть выводок. Птенцы стремительно вырастают, поэтому и численность этих птиц растет, говорят ученые.

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