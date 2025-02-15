Почему лебедей и уток нельзя кормить хлебом

И хотя большинство видов лебедей являются перелетными, некоторые остаются зимовать вблизи городских водоемов, где неравнодушные подкармливают птиц, чтобы те выжили в холодное время. Однако часто люди кормят этих гордых красавцев хлебом, не подозревая, что это для них смертоносная пища.

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Исполнительный комитет Славутского городского совета сообщил на своей странице в сети Facebook, что на днях в городе погибли два молодых лебедя, и экспертиза показала, что причина в закупорке желудка хлебом. Биологи подчеркивают, что лебедей и уток категорически нельзя кормить сдобными изделиями, а вот зерно можно давать, пишет Open Днестр.

"Хлеб – это вредная нездоровая пища для диких водоплавающих птиц, которая может приводить к серьезным проблемам со здоровьем. Белый хлеб не имеет, в сущности, никакой питательной ценности – собственно, кроме калорий", – объясняют в Украинском обществе охраны птиц.

Однако зоологи ежегодно фиксируют в Украине гибель птиц из-за поедания хлеба. Ведь многие не знают о его вреде для пернатых, а она значительна, говорят специалисты.

По словам ученых, во время пищеварения хлеб образует квас, подкисляющий пищеварительную систему птиц, что приводит к диарее и другим серьезным заболеваниям, например, ацидозу желудка или синдрому "крыльев ангела". Это неизлечимо для взрослых птиц, из-за чего крылья растут вверх, что усложняет полет и может привести к смерти птицы.

В хлебе много соли, которую птицам нельзя употреблять, поскольку она нарушает водный баланс их организма. Хлеб также обычно вызывает дефицит питательных веществ у птиц. Последствия – ослабление иммунитета, болезни и смерть, отмечают эксперты.

Хлеб вредит не только птицам, но и целым экосистемам. По словам экологов, гниение пшеничных изделий вызывает чрезмерный рост водорослей на поверхности водоемов, которые в свою очередь поглощают кислород и, гния, выделяют опасные для рыб токсины.

Зоологи советуют кормить уток и лебедей зерном злаков, семенами подсолнечника и тыквы, кукурузой или отрубями, молотыми орехами, несладкими овсяными хлопьями. Полезными для пернатых также будут и мелко нарезанные овощи (сырые или вареные, но без добавления соли), например морковь, капуста или кормовая свекла.

Однако ученые отмечают, что подкармливать птиц для их спасения стоит только в большой мороз (-15°C и ниже), или если птица травмирована или больна.

Ведь птицы готовятся к зиме, накапливая значительные жировые запасы, которые тратятся при неблагоприятных зимних условиях. А продолжительное кормление птиц означает, что они перестают искать пищу самостоятельно, не боятся людей и не улетают на зимовку.

Самое главное, что нужно водоплавающей птице для выживания зимой – это незамерзший участок реки или пруда. Именно в воде птицы находят себе пищу, отмечают специалисты.

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