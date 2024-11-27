Огромный вихрь размером с Землю: ученые объяснили невидимые магнитные торнадо на Юпитере

Планетологи опубликовали предупреждение о торнадо для Юпитера. Исследователи обнаружили, что магнитные вихри, закручивающиеся из ионосферы планеты в ее глубокую атмосферу, приводят к появлению гигантских поглощающих ультрафиолет антициклонов размером с Землю.

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Эти антициклонические шторма проявляются в виде темных овалов и видимы как плотные аэрозоли в стратосфере Юпитера. Однако они заметны только в ультрафиолетовом свете и впервые были отмечены на северном и южном полюсах Юпитера космическим телескопом Hubble в конце 1990-х годов, пишет Space.com.

Планетологи во главе со студентом Калифорнийского университета в Беркли Троем Цуботой, выяснили, что темные овалы образуются закрученными магнитными торнадо, возникающими во время трения между линиями магнитного поля в чрезвычайно сильном магнитном поле Юпитера.

Ключ к пониманию темных антициклонов, поглощающих ультрафиолет, был найден в ежегодных изображениях Юпитера, сделанных космическим телескопом Hubble. В рамках проекта OPAL Hubble снимает каждую из планет-гигантов – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – раз в год, чтобы отслеживать изменения их внешнего вида.

На снимках Юпитера, сделанных между 2015 и 2022 годами, Трой Цубота увидел темный овал на южном полюсе планеты, но один раз из восьми изображений на северном полюсе.

Ученые объясняют, что как и на Земле, магнитное поле Юпитера сходится на полюсах и эта концентрация силовых линий магнитного поля направляет заряженные частицы в полярные регионы, где они сталкиваются с молекулами атмосферы, создавая полярные сияния.

На Юпитере полярное сияние можно найти только в ультрафиолетовом свете, в отличие от красочных отражений, которые мы видим на земном небе. Наличие временного явления, такого как появляющиеся на полюсах Юпитера темные овалы, убедительно свидетельствует о том, что оно связано с магнитным полем планеты, как и полярное сияние, убеждены ученые.

Цубота и его руководитель Майкл Вонг объединились с другими ведущими учеными, чтобы решить загадку о том, что вызывает темные овалы. Исследователи предположили, что трение между силовыми линиями магнитного поля в плазменном торе и силовыми линиями, расположенными ближе к планете в ионосфере, может регулярно провоцировать образование вращающихся вглубь Юпитера магнитных вихрей.

А дальше, по словам ученых, эти магнитные торнадо поднемают аэрозоли в нижних слоях атмосферы, создавая плотный участок закрученной, поглощающей ультрафиолет дымки, образующей темный овал.

Исследователи полагают, что темные овалы образуются около месяца, а затем рассеиваются в течение нескольких недель. А учитывая регулярность появления темных овалов, кажется, что Юпитер сидит посреди собственной аллеи магнитного торнадо, предполагают учёные.

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