Hubble зафиксировал 'покачивание' Большого красного пятна на Юпитере: что это за образование, которое больше Земли

Астрономы уже 350 лет наблюдают за легендарным Большим красным пятном (GRS) Юпитера, антициклоном, достаточно большим, чтобы поглотить Землю. Новые исследования телескопа Hubble по красному шторму, собранные в течение 90 дней с декабря 2023 по март 2024 года, показывают, что GRS не такой стабильный, как может выглядеть.

Видео дня

Последние данные показывают, что Большое красное пятно качается, как миска с холодцем. Объединенные изображения телескопа Хаббл позволили астрономам собрать замедленное видео замедленного поведения GRS, которое смутило их, пишет NASA.

"Хотя мы знали, что движение шторма несколько меняется по долготе, не ожидали колебания размера. Благодаря высокому разрешению Hubble можем сказать, что GRS окончательно сжимается и выходит одновременно, когда двигается быстрее и медленнее. Это было очень неожиданно, и сейчас гидродинамических объяснений нет", – сказала ведущий автор исследования Эми Саймон из Центра космических полетов NASA Goddard в Гринбелте, штат Мэриленд.

Что такое Большое красное пятно

По определению ученых, Большое красное пятно (GRS) – это атмосферное образование на Юпитере и самая заметная особенность на диске планеты, которую открыл французский астроном итальянского происхождения Джованни Кассини еще в 1665 году.

До полета "Вояджеров" (космическая программа) многие астрономы считали, что пятно имеет твердую природу. Однако благодаря миссиям NASA удалось узнать, что GRS является гигантским вихрем-антициклоном, размерами 24-40 тыс. км в длину и 12-14 тыс. км. в ширину. И хотя размеры пятна постоянно меняются, оно все же существенно больше Земли.

Интересно, что скорость ветра внутри пятна превышает 500 км/ч.

Исследование Hubble

По информации NASA, Hubble ежегодно наблюдает Юпитера и других внешних планет Солнечной системы с помощью программы Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL).

Ученые отмечают, что понимание механизмов величайших штормов в Солнечной системе ставит теорию ураганов на Земле в более широкий космический контекст, который можно применить для лучшего понимания метеорологии на планетах вокруг других звезд.

Команда Эми Саймон использовала Хаббл, чтобы увеличить масштаб Большого красного пятна и подробно рассмотреть его размер, форму и цветовые изменения.

"Когда мы присмотримся внимательнее, то видим, что многие вещи меняются изо дня в день", - сказала исследователь.

Наблюдения в ультрафиолетовом свете показывают, что четкое ядро ​​шторма становится самым ярким, когда GRS имеет наибольший размер в своем цикле колебаний. Это указывает на меньшее поглощение тумана в верхних слоях атмосферы.

"Ускоряясь и замедляясь, GRS толкает ветряные реактивные потоки к северу и от юга. Это похоже на бутерброд, где ломтики хлеба вынуждены выпирать, когда внутри слишком много начинки", – объяснил один из исследователей Майк Вонг из Калифорнийского университета в Беркли.

Исследователи надеются, что будущие изображения Hubble могут идентифицировать другие параметры Юпитера, указывающие на основную причину колебаний.

OBOZ.UA ранее писал, что телескоп с поверхности Земли сделал фото спутника Юпитера с последствиями извержения вулкана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!