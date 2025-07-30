Одна черта в речи может указать на начало болезни Альцгеймера: ученые сказали, какая

Болезнь Альцгеймера обычно ассоциируется с потерей памяти, дезориентацией и путаницей в именах. Но ученые все чаще обращают внимание на менее очевидные признаки, которые могут появиться задолго до первых забытых слов.

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Как оказалось, уже сам темп речи – то, насколько быстро или медленно мы говорим в повседневной жизни – способен подсказать, что в мозге начинаются изменения. Новые исследования показывают: речь может быть не только средством коммуникации, но и ранним зеркалом состояния ума.

Скорость речи – сигнал тревоги

Ученые из Университета Торонто пришли к выводу, что именно темп естественной речи может стать маркером начала когнитивного снижения. Чем медленнее говорит человек, тем вероятнее, что его мозг работает медленнее, даже если явные симптомы еще не проявились.

Эти выводы подтверждают"теорию скорости обработки", согласно которой именно общее замедление обработки информации лежит в основе когнитивного упадка, а не только ухудшение памяти.

"Старшие люди значительно медленнее выполняют когнитивные задачи, включая называние предметов, ответы на вопросы или чтение слов. Их речь содержит больше пауз ("е-е", "гм") и в целом имеет более низкую скорость", – объяснил профессор психологии Университета Торонто Хси Т. Вей.

В рамках эксперимента 125 участников в возрасте от 18 до 90 лет просили описать сцену, а затем – назвать объекты на изображениях, слушая аудио, которое либо помогало через рифму (например, "groom" вместо "broom"), либо путало ("mop" вместо "broom").

Оказалось, что те, кто говорил быстрее во время первого задания, лучше справились со вторым. Это свидетельствует о связи между общим темпом речи и способностью к поиску нужного слова – важная деталь в ранней диагностике Альцгеймера.

Искусственный интеллект и новые горизонты диагностики

В 2024 году исследователи из Стэнфордского университета обнаружили еще один тревожный симптом: длительные паузы и медленная речь указывали на высокий уровень белка тау – одного из маркеров Альцгеймера. И что важно – эти речевые изменения фиксировались даже у людей без видимых когнитивных нарушений.

А искусственный интеллект уже научился распознавать ранние признаки Альцгеймера с точностью 78,5% – только по речевым образцам.

"Это открывает захватывающие возможности – понимать, что наш мозг может "выдавать" себя через то, как мы говорим, задолго до появления явных симптомов", – отметила исследовательница деменции Клэр Ланкастер в своей колонке для The Conversation.

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