Объятия показывают, какой вы человек: выводы ученых

Объятия – привычный для каждого жест, который мы воспринимаем как простой знак симпатии или близости. Однако исследования показывают: этот, на первый взгляд обыденный акт невербальной коммуникации, скрывает гораздо больше.

Продолжительность и прочность объятий способны раскрыть особенности характера человека и даже очертить границу между дружбой и романтическими чувствами. Детали рассказало издание Daily Mail.

Исследование продолжительности объятий

Ученые проанализировали поведение друзей и романтических пар с помощью современных технологий видеоанализа. Участников просили подходить друг к другу и обниматься, после чего они заполняли анкеты о собственных чертах характера.

Результаты показали, что влюбленные обнимаются в среднем более семи секунд, тогда как друзья – менее трех. Именно продолжительность объятий оказалась ключевым показателем уровня эмоциональной близости.

Влияние личностных черт

Интенсивность объятий зависела от характера участников. Люди с повышенным уровнем невротизма стремились к большей дистанции и менее плотному контакту. Зато лица с высокой добросовестностью тяготели к более короткому расстоянию и более тесным объятиям.

При этом разницы между друзьями и влюбленными в плотности объятий фактически не наблюдалось: встречались и пары, сохранявшие заметную дистанцию, и друзья, которые обнимались достаточно крепко.

Объятия как маркер отношений

Ученые отмечают, что способ, которым человек обнимает, может стать индикатором его отношения. Короткий контакт до трех секунд чаще сигнализирует о дружеских отношениях. Зато длительные объятия – более семи секунд – могут свидетельствовать о более глубоких чувствах.

Научное представление об "идеальных" объятиях

Ранее другие исследования показали, что самыми приятными для большинства людей являются объятия продолжительностью от пяти до десяти секунд. Очень короткие объятия воспринимаются как холодные и формальные, тогда как чрезмерно длинные могут вызвать дискомфорт.

Также было установлено, что поза рук или разница в росте не имеют существенного влияния на восприятие объятий. Чаще всего встречается перекрестный тип объятий через плечо.

