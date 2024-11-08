Новый анализ ДНК жертв Помпеев открыл шокирующую правду о том, кем они были на самом деле

После катастрофического извержения вулкана Везувий, уничтожившего древнеримский город Помпеи в 79 году н.э., тела многочисленных жертв были покрыты пеплом, таким образом сохраняя их позы в момент ужасной смерти. На протяжении веков мягкие ткани умерших разлагались, оставляя полости, которые исследователи позже заполнили гипсом, чтобы создать слепки погибших.

Видео дня

Из небольших фрагментов скелетного материала, все еще сохранившихся в этих слепках, авторы нового исследования смогли извлечь ДНК 14 разных лиц, которые затем проанализировали. Новые данные перевернули представление ученых о том, кем на самом деле были эти жертвы Помпеев, пишет IflScience.

Один из самых известных гипсовых слепков жертв Помпеев – это фигура взрослого человека, держащего ребенка в нежных объятиях. Эта скульптура была известна как Две Девы. Ранее ученые считали, что это мать с дочерью на руках, замерших под пылающей вулканической лавой.

Но новый геномный анализ обнаружил, что большее тело действительно принадлежало мужчине, который генетически не был связан с ребенком, который на самом деле был мальчиком. Команда ученых заявила, что их исследование развенчало предварительные представления о жизни жителей древнеримского города, говорится в DailyMail.

По словам Алисы Митник из Института Макса Планка, "это были слуги или рабы, или дети могли быть детьми слуг или рабов которые также жили в доме".

Мы показываем, что пол и семейные отношения людей не совпадают с традиционными интерпретациями. Это доказывает, что современные предположения о гендерном поведении могут быть ненадежными линзами, из-за которых мы рассматриваем прошлое", – говорят исследователи.

"Одним из заметных примеров является открытие того, что взрослый человек, который имел на руке золотой браслет и держал малыша, и который традиционно трактуют как мать и ребенок, на самом деле не родственны взрослым мужчиной и ребенком", - добавил автор исследования Дэвид Райх.

Ученые напоминают, что эта пара людей была обнаружена в 1974 году в доме, который стал известен как "Дом золотого браслета". Ведь на руке у одного человека было золотое украшение. Ученые до сих пор думали, что это была семьи из четырех человек .

Соавтор исследования Дэвид Карамелли подчеркнул, что ето было шоком узнать, что предыдущие предположения оказались столь неточны. Он отметил, что "было неожиданностью обнаружить, что семья не была семьей и что по крайней мере одна из двух девушек была мальчиком".

А в здании под названием "Дом Криптопортика" нашли пару в объятиях друг друга. Ранее ученые считали их сестрами. Но с помощью нового анализа выяснилось, что среди них есть по крайней мере один человек.

"Эти открытия бросают вызов давним интерпретациям, таким как ассоциация ювелирных изделий с женственностью или интерпретация физической близости как показателя биологических отношений", – отмечают исследователи.

Также экспертам удалось узнать, что среди жертв Помпеев были не только коренные жители Древнего Рима. "Было интересно выяснить, что они произошли от недавних иммигрантов из восточного Средиземноморья, что подчеркивает космополитический характер Римской империи", – отметил Карамелли.

Исследования в Помпеях продолжаются. В настоящее время ученые работают над анализом ДНК еще 168 человек. По словам ученых, результаты их исследования предложат нам гораздо более точную и полную панораму населения древнего города-призрака.

Ранее OBOZ.UA писал, что жертвы Помпеев умерли в "чрезвычайных муках".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!