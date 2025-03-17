Ноев ковчег не нужен? Ученые нашли вероятный ключ к жизни в фекалиях животных

Исследования американских ученых показывают, что для сохранения некоторых видов умирающих животных уже не нужно будет собирать вместе "по двое из всего живого на земле", как рассказывается в книге Бытия о Ноевом ковчеге. Возможно, для спасения исчезающих видов можно использовать фекалии этих животных.

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Сейчас ученые работают над исследованием, которое покажет, можно ли использовать навоз для фиксации и использования генетического разнообразия животных, пишет The Gardian. И если они добьются успеха, то это поможет спасти исчезающих животных от вымирания.

Большое количество животных по всему миру, от снежных барсов до морских черепах, находятся под угрозой исчезновения. Проект, получивший название "The poo zoo" ("Зоопарк кала"), базируется на простом предположении: кроме того, что кал богат непереваренной пищей, бактериями и желчью, он также содержит клетки отложившего их существа, выделенные из слизистой оболочки их кишечника.

В настоящее время исследования показали, что некоторые из этих клеток в кале все еще живы – по крайней мере, когда отложения свежие.

"Это очень, очень ранняя стадия исследований. Но на сегодняшний день результаты положительные", – прокомментировала профессор Сюзанна Уильямс из Оксфордского университета, возглавляющая команду. По ее словам, ученые надеются, что эти клетки можно использовать для усиления генетического разнообразия в популяциях, тем самым увеличивая шансы на выживание видов.

Этот подход, известный как "генетическое спасение", может иметь несколько форм. Во-первых, ДНК из клеток может быть проанализирована, чтобы помочь ученым понять генетическую вариативность разных популяций, что даст информацию для различных природоохранных мер. Эта ДНК обладает высшим качеством, если ее добывают из живых клеток. Но если клетки кала можно культивировать и выращивать, это открывает еще одну возможность: создание целых животных с помощью современных вспомогательных репродуктивных технологий. К ним относится клонирование, при котором ядро ​​клетки вставляется в донорскую яйцеклетку, подается электрический импульс и полученный эмбрион имплантируется в суррогатное животное для получения генетического "двойника" исходного животного.

Возможно, еще более увлекательна возможность перепрограммировать клетки таким образом, чтобы они имели способность превращаться в любой тип клеток. Исследования на мышах показали, что такие клетки можно превратить в сперматозоиды и яйцеклетки, что означает, что их можно использовать в методах ЭКО для получения потомства.

Проще говоря, создавая половые клетки в лаборатории, можно использовать генетическое разнообразие вида без необходимости собирать вместе отдельных животных, которые могут находиться в разных частях света или быть недоступными по другим причинам, или собирать их сперму и яйцеклетки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые утверждают, что нашли Ноев ковчег и привели неопровержимые доказательства.

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