Ученые утверждают, что нашли Ноев ковчег, и привели неопровержимые доказательства. Фото

Согласно Библии, Ноев ковчег спас семью верующего и животных во время всемирного потопа 5000 лет назад. Международная группа исследователей утверждает, что нашла местонахождение знаменитой лодки.

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Курган в форме судна, находящийся в 30 км к югу от горы Арарат в Турции на самом деле является окаменевшими остатками деревянного ковчега Ноя. Новые доказательства показывают, что курган действительно пережил разрушительное половодье 5000 лет назад, пишет DailyMail.

Формация Дурупинара – это 163-метровая геологическая структура, которая состоит из разновидности железной руды под названием лимонит. Этот курган давно увлекал исследователей тем, что его форма и структура почти совпадают с формами, описанными в Библии о Ноевом ковчеге.

С 2021 года Стамбульский технический университет, Университет Агри Ибрагима Чецена и Университет Эндрюса в Соединенных Штатах изучают это место.

Во время 7-го Международного симпозиума, посвященного горе Арарат и Ноеву ковчегу, исследователи представили новые доказательства, которые могли бы подтвердить их теорию о том, что сооружение является древним кораблем.

Эксперты взяли 30 образцов почвы и горных пород вокруг формации Дурупинар и отправили их в Стамбульский технический университет для анализа. Тесты показали, что почва содержит следы глинистых материалов, морских отложений и даже остатки морских обитателей, таких как моллюски.

Датирование этих образцов показало, что им от 3500 до 5000 лет. Это свидетельствует о том, что формация Дурупинара и прилегающая к ней территория были покрыты водой в период времени, соответствующий библейскому рассказу.

Согласно толкованию Библии, мир был покрыт водой в эпоху халколита – период, тянущийся от 5500 до 3000 лет до нашей эры.

"Есть доказательства, что человеческая деятельность в этом регионе велась еще с эпохи халколита", – сказал ведущий исследователь, профессор Фарук Кая.

Если это правда, это усилит утверждение о том, что формация Дурупинар – это именно та лодка, которую использовал Ной, чтобы пережить давний потоп, говорят специалисты.

Кроме этих новых доказательств, основными аргументами в пользу теории Ноевого ковчега является форма и расположение формации Дурупинара.

Известно, что в Библии Ной получил указание построить лодку, которая имела "длину триста локтей, ширину пятьдесят локтей и высоту тридцать локтей", отмечает The Jerusalem Post.

Используя единицы стандартизированного египетского локтя 52,4 см, эксперты установили, что длина ковчега Ноя составит 157 м, что около до 168 метров формации Дурупинар.

Кроме того, в библейском рассказе утверждается, что ковчег остановился на горах Арарат. А формация Дурупинар расположена в 30 км от этой горы.

Однако эти доказательства недостаточно убедительны. Профессор Кая признает, что "с датировкой невозможно сказать, что корабль здесь".

Теория Ноевого ковчега подверглась резкой критике со стороны геологов, утверждавших, что формация Дурупинара является ничем иным, как естественной геологической особенностью.

В статье 2016 года профессор Лоренс Коллинз из Университета штата Калифорния Нортридж показал, что структура, похожая на лодку, действительно образовалась в результате эрозии окружающей коренной породы обломками сдвига.

Многие исследователи также отмечают, что необходимые миллионы лет для того, чтобы древесина окаменела в камень, поэтому Ковчег не может окаменеть только за 5000 лет.

Однако исследовательская группа горы Арарат и Ноева ковчега настаивает на том, что необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить истину.

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