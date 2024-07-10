'НЛО' над Киевом будут видеть чаще: ESA планирует запускать ракету 'Ариан-6' до 12 раз в год, первый успех уже есть. Видео

Вечером 9 июля в небе над Киевом можно было увидеть, как пролетает вторая ступень новой европейской тяжелой ракеты-носителя "Ариан-6", которая в этот же день стартовала с космодрома Куру, расположенного во французском департаменте Гвиана на северо-востоке Южной Америки. Европейское космическое агентство планирует запускать ракету до 12 раз в год, поэтому жители Украины смогут чаще наблюдать необычное свечение, которое в сети уже окрестили "НЛО".

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Трансляция первого испытательного запуска ракеты велась на YouTube-канале Европейского космического агентства (ESA). "Ариан-6" имеет модульную и универсальную конструкцию, которая может запускать миссии с низкой околоземной орбиты и в дальний космос, пишет ESA.

На борту ракеты находятся девять малых спутников, а также две капсулы, которые вернутся на Землю.

"Я имею честь быть свидетелем этого исторического момента, когда новое поколение семьи "Ариан" в Европе вылетело – успешно, – фактически восстановив доступ Европы к космосу", – сказал директор ESA, генерал Йозеф Ашбахер.

Однако первый полет "Ариан-6" не прошел идеально, пишет Rings and Moons. После выхода в космос вторая ступень успешно скруглила орбиту и выпустила кубсаты. Затем она должна была снова активировать двигатель и войти в атмосферу над Тихим океаном, однако план не удался идеально.

Кроме того, перед входом в атмосферу ступень должна была сбросить две капсулы, участвовавшие в эксперименте по тестированию технологии возвращения грузов из космоса. Но из-за сбоя маневр так и не состоялся и ступень осталась в космосе. В ESA подтвердили, что не могут свести ее с орбиты. Поскольку внутри ступени, вероятнее всего, осталось достаточно много топлива, это создает риск, что в будущем она взорвется с образованием большого количества обломков. Интересно, что в самом ESA предпочли вообще не акцентировать внимание на этой ситуации и назвали миссию полным успехом. Хотя недавно ESA приняло Хартию нулевого мусора в космосе.

Для кого-то – ракета, для кого-то – НЛО

После запуска ракеты "Ариан-6" сеть взорвалась фотографиями, видео и мемами о том, что в небе над Украиной пролетало НЛО. Вторая ступень новой европейской ракеты-носителя "Ариан-6" несла за собой необычный шлейф выхлопных газов, что является результатом отказа корректирующих двигателей.

Что известно о ракете "Ариан-6"

"Ариан-6" – это новое поколение ракет-носителей тяжелого класса семейства "Ариан", пришедшее на смену европейской тяжелой ракете "Ариан-5". С 1996 года "Ариан-5" служила штатным носителем для ESA, совершила 117 полетов и была одной из самых надежных в истории космонавтики.

Разработка "Ариан-6" велась с 2014 года. В создании ракеты участвовали 13 стран Европы во главе с Францией.

Ракета "Ариан-6" предназначена для запуска спутников в космос. Она имеет две модификации с разной грузоподъемностью: 4,5 и 11,5 тонны.

В Европейском космическом агентстве планируется, что к 2026 году состоится от 9 до 12 запусков "Ариан-6" в год.

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