Нет глаз и плачет, как младенец: на Филиппинах родился поросенок-мутант

На Филиппинах родился "человекоподобный" поросенок-мутант. У него нет глаз, однако он "плачет, как младенец".

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Необычный поросенок родился четвертым в помете из восьми. Интересно, что у его братьев и сестер не было никаких дефектов, пишет What's the jam.

Владелец свиньи Альфредо Кардинас-младший сказал, что испугался, когда увидел новорожденного поросенка. "Я был еще больше в шоке, когда услышал, как оно плачет. Это звучало так, как звук от ребенка", – добавил фермер.

Поросенок родился в доме Альфредо в Танджае, расположенном к югу от Манилы на Филиппинах.

Когда владелец мутанта опубликовал видео с животным сети в Facebook, оно сразу стало вирусным и набрало 1,5 миллиона просмотров и почти 1000 комментариев.

На опубликованных кадрах видно, что поросенок действительно имеет нечто схожее с человеческим лицом, но без глаз.

Альфредо сказал, что должен был положить поросенка на землю, поскольку оно не выдерживало веса собственной большой головы. Он сказал, что новорожденный мутант пытался дышать. Однако очевидно физиологические нарушения повлекли за собой смерть животного через четыре часа после рождения.

Местная ветеринар Ма Кристин Хоуп Дехадена подчеркнула, что это уникальный случай. "Случай очень редок, поскольку его братья и сестры хорошо развиты и здоровы", – подчеркнула она.

"Это врожденный порок развития – расстройство головы, при котором передний мозг не может развиться на два полушария", – объяснил ветеринар Арис Миклат.

Он добавил, что мать поросенка, возможно, испытала влияние химических веществ или пестицидов во время беременности, что повлияло на развитие ее плода в утробе.

Врач Миклат также исключил возможность того, что поросенок является продуктом скрещивания матери-свиньи и человека.

Фермер Альфредо сказал, что эта свиноматка не впервые рождает поросенка с определенными пороками.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые оживили мозг свиньи спустя почти час после ее смерти.

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