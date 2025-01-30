Непорочное зачатие акулы в аквариуме с самками смутило ученых. Фото малыша

Детеныш акулы Йоко неожиданно появился на свет в чисто женском аквариуме. Непорочное зачатие смутило персонал и экспертов океанариума в США.

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Команда экспертов говорит, что две самки акулы, присутствующие в аквариуме, не контактировали с самцом более трех лет. Это свидетельствует о том, что мог произойти процесс, называемый партеногенез – редкая форма неполового размножения, или отсроченное оплодотворение, пишет TheGuardian.

Размножение без привлечения пары происходит у птиц, пчел, блох. Однако до сих пор партеногенез не фиксировали у этих акул.

По данным океанариума Шривпорта, восемь месяцев назад группа рабочих заметила в женском аквариуме яйцо. И вот наконец из него вылупилась малышка.

Когда детеныш акулы Йоко немного подрастет, исследователи смогут взять у него образец, чтобы сделать анализ ДНК и открыть правду о таинственном рождении.

"Эта ситуация невероятная и показывает устойчивость этого вида. Мы очень рады в ближайшие месяцы подтвердить, действительно ли это был случай партеногенеза, или это было отсрочено оплодотворение", – сказал куратор животных в аквариуме Шривпорта Грег Баррик.

Биологи в аквариуме признают, что акулы, рождающиеся благодаря таким репродуктивным процессам, часто сталкиваются с серьезными проблемами. Однако они надеются, что с детенышем Йоко все будет хорошо.

Если Йоко действительно родилась из-за партеногенеза, она присоединится к таким животным, как морские звезды, глубоководные черви и насекомые, способные к таким "девственным родам". По словам ученых, откладывание яиц без спаривания гораздо реже встречается у позвоночных, но это было замечено в акул-зебр, рыб-пыль и нескольких рептилий.

Такое явление было также впервые задокументировано в крупнейших рептилиях в мире – комодских варанов в 2006 году, после того как их малыши появились в двух британских зоопарках.

А в прошлом году скат по кличке Шарлотта в аквариуме в Северной Каролине оказался беременным, несмотря на то, что в течение восьми лет не контактировал с самцом.

Хотя ученые предполагают, что позвоночные животные обращаются к партеногенезу, когда нет партнеров, многие аспекты остаются неизвестными, в частности почему это происходит и что его вызывает.

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