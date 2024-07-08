Одинокий удав Роналдо родил 14 малышей без пары: у него не было никаких контактов со змеями 9 лет. В чем секрет

Радужных удав Роналдо, 9 лет не имевший никаких контактов с другими змеями, родил в неволе 14 детенышей. И его секрет не в непорочном зачатии.

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Это "чудотворное рождение" объясняется редким примером партеногенеза. То есть, это естественная форма бесполого размножения, при которой эмбрионы развиваются без оплодотворения, пишет ApNews.

Насколько редок партеногенез

Некоторые осы, ракообразные и ящерицы размножаются только путем партеногенеза. Партеногенез часто встречается у растений и насекомых, реже – у некоторых земноводных, рептилий, птиц и рыб. Но у других видов это случается очень редко.

Рождение радужных удавов в неволе – только третий в мире документированный случай.

Что известно о Роналдо

Роналдо – это 13-летний бразильский радужный удав, живший в виварию при Портсмутском колледже (Англия). Работники вивария были уверены, что их двухметровый любимец является самцом. Кроме того, он 9 лет не контактировал с другими змеями.

Поэтому когда утром одна из студенток колледжа увидела рядом с Роналдо 14 маленьких удавов, то не поняла, что происходит.

"Одна из студенток обнаружила малышей во время плановой проверки вивария. Сначала мы подумали, что она ошиблась. Не могли поверить своим глазам!", – сказала работница по уходу за животными Аманда Маклеод.

Работники колледжа вызвали их специалиста по рептилиям Пита Куинлана, который тоже был шокирован открытием. "Я занимаюсь разведением змей в течение 50 лет и никогда раньше не знал, чтобы такое случалось. Фактически дети являются клонами своей матери, хотя их отметки несколько отличаются", – признался Пит.

Куинлан заботился о Роналде за последние девять лет. Удав, которого ветеринар объявил самцом, являлся популярным жителем среди студентов колледжа.

"Роналду недавно выглядел немного толще, чем обычно, будто он хорошо поел. Но мы даже на миг не подумали, что он или, скажем, она беременна. Однако это фантастическая возможность для студентов узнать больше о развитии детенышей змей", – подчеркнул ветеринар.

Теперь студенты вместе с ветеринаром заняты определением пола детенышей змей, а также обустройством 14 новых вивариев. Ведь когда удавы подрастут, каждый из них получит свой дом.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые записали видео формирования эмбриона на ранней стадии, что поможет выявлять врожденные пороки.

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