Назван самый молодой вид животных на Земле: исследование ученых

Новое генетическое исследование показало, что норвежский лемминг отделился от своего сибирского родственника только 35 000 лет назад, что делает его одним из самых молодых видов млекопитающих на планете. Это открытие является чрезвычайно значимым, поскольку оно проливает свет на процессы видообразования и адаптации к суровым климатическим условиям.

Результаты исследования, опубликованные в журнале "Proceedings of the National Academy of Sciences", раскрывают удивительную эволюционную историю этих маленьких грызунов. Они демонстрируют, насколько быстро могут происходить эволюционные изменения, особенно под влиянием таких глобальных событий, как ледниковые периоды.

Передовое секвенирование всего генома позволило команде ученых выяснить, что норвежский лемминг (Lemmus lemmus) отделился от своего ближайшего родственника, западносибирского лемминга (Lemmus sibiricus), около 35 000 лет назад.

Хотя эта цифра может показаться значительной с точки зрения человеческой истории, в эволюционном масштабе это чрезвычайно короткий период. Этот процесс видообразования произошел на кульминации последнего ледникового периода, что делает норвежского лемминга уникальным примером эволюционной адаптации к экстремальным условиям.

По данным издания Discovermagazine.com, Давид Диес дель Молино, исследователь Центра палеогенетики и кафедры зоологии Стокгольмского университета, подчеркивает ключевую экологическую роль норвежского лемминга в фенноскандинавской тундре. Этот вид является основной пищей для многих хищников, включая редкие виды, такие как песец. Он также отметил, что, несмотря на свой эволюционный интерес, геномные исследования леммингов ранее были недостаточными, и это новое исследование начинает заполнять этот пробел в научном понимании.

Для понимания эволюции леммингов исследователи проанализировали геномы девяти современных леммингов и двух древних предков. Данные подтвердили, что норвежские и западносибирские лемминги принадлежат к отдельной эволюционной ветви. Одним из самых неожиданных выводов стало отсутствие доказательств скрещивания между этими двумя ветвями. Это является редким явлением для видов, которые разделились относительно недавно и населяют одни и те же географические регионы, что свидетельствует об их генетической изоляции.

Исследование также выявило сотни уникальных мутаций, характерных только для норвежских леммингов. Эти мутации были преимущественно обнаружены в генах, ответственных за цвет меха, накопление жира и даже поведение. Эти эволюционно развитые черты, вероятно, помогли норвежским леммингам выжить и успешно процветать в суровом климате фенноскандинавской тундры. Их характерная черно-желтая шерсть и высокая активность даже в зимние месяцы является ярким примером такой адаптации.

Кроме выявления разрыва между норвежскими и западносибирскими леммингами, команда исследователей также идентифицировала третью таксономическую группу: восточносибирских леммингов (Lemmus paulus). В будущем ученые планируют продолжить использование современных генетических инструментов для изучения этих трех групп леммингов. Это позволит узнать больше о взаимосвязи между окружающей средой и быстрыми эволюционными расколами, которые наблюдаются у этих увлекательных видов, углубляя наше понимание видообразования и эволюции.

Лав Дален, профессор эволюционной генетики Стокгольмского университета, отмечает, что эта работа является значительным шагом в понимании видообразования и эволюции леммингов. Она открывает путь для дальнейших увлекательных исследований, в частности в изучении потока генов в древности и точной датировке появления уникальных генетических адаптаций, которые наблюдаются у норвежских леммингов.

