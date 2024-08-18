Настоящая Атлантида? Обнаружены потерянные острова, затонувшие возле Канар миллионы лет назад

Исследователи обнаружили потерянные острова, которые затонули около Канар миллионы лет назад. Ученые предполагают, что, возможно, среди них скрывается и знаменитая Атлантида.

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Самый известный в мире потерянный остров Атлантида придуман известным философом Платоном 2300 лет назад. Испанские исследователи утверждают, что нашли источник вдохновения древнегреческого мыслителя – череду затонувших островов у северо-западного побережья Африки, пишет DailyMail.

Команда испанских исследователей запустила беспилотную подлодку у Канар, чтобы исследовать состояние морского дна на глубине от 100 до 2500 метров. На морском дне робот использовал камеры высокого разрешения, роботизированные руки для взятия проб с морского дна и датчики газов, таких как CO2 и метан в воде.

Эксперты увидели немало затонувших миллиона лет назад островов, близких к современным Канарским. Ученые окрестили ныне затопленные земли Лос-Атлантес, ссылаясь на миф об Атлантиде, который любят исследователи до сих пор.

"Они были островами в прошлом, и они затонули. И они все еще тонут, как рассказывает легенда об Атлантиде", – сказал морской геолог из Геологической службы Испании (IGME-CSIC) Луис Сомоза.

По словам ученых, острова Лос-Атлантес покрыты "большой жизнью", от садов кораллов и губок до участков, покрытых "бактериальными ковриками" – многослойными листьями микроорганизмов.

Интересно, что эти острова расположены на массивной "подводной горе" с крутыми склонами, поднимающимися с морского дна, где расположены три неактивных вулкана. Диаметр подводной горы составляет около 50 км, а ее основание находится примерно на 2,3 км ниже поверхности океана.

Исследователи предполагают, что острова могли затонуть, когда вулканы прекратили извержение, а лава затвердела и стала плотной.

Опускание земли на морское дно не является чем-то необычным. Например, Великобритания также окружена бывшими затонувшими островами и прибрежными участками. Одним из них является Рейвенсер Одд – средневековый город на острове, описанный как "Атлантида Йоркшира".

Что касается Атлантиды Платона, то нет подтвержденных источников, что она действительно существовала. Это миф, который говорит о том, что этот остров поглотил еще один мистический объект – Бермудский треугольник.

Участок Атлантического океана, также известный как треугольник дьявола, стал городской легендой после того, как в этом районе исчезли более 50 кораблей и 20 самолетов.

Ранее OBOZ.UA писал, что на дне океана нашли корабль известного исследователя Антарктики.

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