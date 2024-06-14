На дне океана нашли корабль известного исследователя Антарктики, затонувшего в прошлом веке

Королевское канадское географическое общество объявило, что найдено судно Quest ("Квест"), капитаном которого когда-то был известный исследователь Антарктики Эрнест Шеклтон. Интересно, что судно, которое затонуло более 60 лет назад, почти неповрежденное.

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"Квест" нашли на дне океана в 15 морских милях, а это около 28 километров, от побережья Канады. Соискатели кораблекрушений разыскали корабль с помощью гидролокатора после 17-часовых поисков, пишет CNN.

Английский полярный исследователь Эрнест Генри Шеклтон является одним из главных представителей периода, известного как "Героическая эпоха исследования Антарктики". Из 47 лет, которые прожил исследователь, 32 он посвятил организации полярных экспедиций, во многих из которых являлся основной движущей силой. Кавалер Королевского Викторианского ордена и Ордена Британской империи Шеклтон умер от сердечного приступа в январе 1922 года именно на борту знаменитого исследовательского корабля "Квест", который в это время находился в экспедиции в Южной Атлантике.

Эксперты предполагают, что Quest содержит не только историю его путешествий, но и артефакты из экспедиций, продолжавшихся до 1962 года, когда судно затонуло. Так что найти этот корабль было важной миссией для поисковиков.

По словам руководителя поисковых работ, морского ученого и океанографа Дэвида Мирнса, прежде чем найти судно, команда международных экспертов провела месяцы исследований и анализа, чтобы определить самый лучший район для поиска обломков.

Корабль затонул кормой вниз из-за тяжелого двигателя и сейчас стоит вертикально на глубине 390 метров. На втором этапе экспедиции исследователи будут фотографировать "Квест", чтобы визуально задокументировать обломки судна и его артефакты.

Напомним, что в 2022 году искатели кораблекрушений нашли судно одной из предыдущих экспедиций Шеклтона Endurance ("Эндюранс"). Корабль лежал на глубине более 3 тысяч метров в водах Антарктики. "Эндюранс" затонул в 1915 году, попав в ледовую ловушку вблизи самой северной части Антарктиды. Благодаря быстрому мышлению и храбрости Шеклтона все 27 членов экипажа выжили в том опасном путешествии.

OBOZ.UA писал, что на затонувшем корабле обнаружили 30 бочек с редким товаром XVI века.

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