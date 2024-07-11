NASA обнаружило странные X-образные структуры в верхних слоях атмосферы Земли, которые могут нанести вред радио- и GPS-сигналам

Космическое агентство США NASA обнаружило необычные X-образные структуры в верхних слоях атмосферы Земли. Ученые предупреждают, что они могут нанести ущерб радио- и GPS сигналам.

Видео дня

Ученые объясняют эти странные колебания, словно Земля пытается связаться с другими планетами, даже не подозревая об этом. NASA даже обнаружило массивные алфавитные образования X и C на поверхности нашей планеты, которые хорошо видны из космоса, пишет DailyMail.

Ученые говорят, что загадочные структуры состоят из заряженных частиц в верхней части земной атмосферы, называемой "ионосферой" и охватывающей примерно 80-600 км над поверхностью Земли. Именно в этом участке атмосфера нашей планеты встречается с космосом, позволяющим радиосигналам распространяться на большие расстояния. Поэтому эти колебания могут мешать коммуникационным и навигационным сигналам, влияя на работу на Земле.

Наблюдение миссии NASA GOLD показывает, что гребни неизвестных сигналов сливаются, образуя форму X и C.

Верхние слои атмосферы Земли похожи на алфавитный суп

"Миссия GOLD обнаружила неожиданные образования С- и Х-образной формы в наэлектризованном слое газа высоко над нашими головами, что называется ионосферой. Их неожиданное появление доказывает, что нам есть что еще узнать об ионосфере и ее влиянии на проходящие через нее коммуникационные и навигационные сигналы", – говорится в заявлении NASA.

Ионосфера становится электрически заряженной днем, когда солнечный свет попадает на нашу планету, и его энергия отражает электроны от атомов и молекул. Это создает "суп" из заряженных частиц, известный как плазма, позволяющий радио- и GPS-сигналам распространяться на большие расстояния.

У экватора Земли эти заряженные частицы устремляются вверх и наружу вдоль линий магнитного поля, создавая две плотные полосы частиц к северу и от экватора, которые ученые называют "гребнями".

По данным NASA, эти гребни сливаются, образуя Х-образную форму, если смотреть из космоса, похожую на форму хромосом, которые находятся в клетках человека.

Неожиданные места образований

Хотя эти алфавитные формы наблюдались раньше, GOLD теперь находит их там, где учёные не ожидали.

GOLD уже обнаруживал, что гребни образуют форму Х после солнечной бури или огромного извержения вулкана. Но теперь он неоднократно наблюдал форму Х в таких районах, что ученые называют тихим временем.

"Х удивителен, потому что он означает, что существует гораздо больше локализованных движущих факторов. Это ожидается во время экстремальных событий, но наблюдать это во время "тихого времени" свидетельствует о том, что активность нижних слоев атмосферы оказывает значительное влияние на структуру ионосферы", – сказал доктор Джеффри Клензинг из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд.

А формы С, вероятно, сформированы сильной турбулентностью в атмосфере – как вихрь, смещение ветра или торнадо подобная деятельность.

Поскольку ионосфера играет жизненно важную роль в обеспечении радиосвязи, команда ученых говорит, что очень важно выяснить, почему именно появляются эти формы.

"Если в плазме произошел вихрь или очень сильное смещение, это полностью исказит плазму над этой областью. Сигналы будут полностью потеряны при столь сильных препятствиях", – сказал ученый из Лаборатории физики атмосферы и космоса в Боулдере, штат Колорадо Дипак Каран.

Ученые NASA отмечают, что их выводы могут сыграть "решающую роль в развитии возможностей прогнозирования космической погоды".

OBOZ.UA также писал, что ученые приблизились к разгадке странных радиосигналов из-за пределов Млечного Пути.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!