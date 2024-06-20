Около 10 000 вспышек в день. Ученые приблизились к разгадке странных радиосигналов из-за пределов Млечного Пути

Ученые могут наконец-то разгадать загадку, кто или что регулярно посылает радиосигналы из-за пределов Млечного Пути. Быстрые радиовсплески загораются в небе около 10 000 раз в день.

Видео дня

До сих пор ученые терялись в догадках, откуда берутся эти странные сигналы из космоса. Однако ученые из Университета Торонто благодаря новому эксперименту стали в шаге от разгадки таинственного явления, пишет Livescience.

Уже не один год ученые со всего мира ломают себе голову над тем, кто посылает интенсивные, кратковременные взрывы радиоволн, которые называют быстрыми радиовсплесками (FRB). Их удивительность в том, что они могут излучать такое количество энергии за тысячные доли секунды, какое солнце излучает за три дня.

Однако, несмотря на их мощность и интенсивность (около 10 000 вспышек в день), эти взрывы радиоволн до сих пор являются неразгаданными учеными. Одной из самых больших загадок вокруг FRB является то, почему большинство вспыхивает один раз, а затем исчезает, тогда как меньшинство из них (менее 3%) повторяет вспышки. Ученые начали искать механизмы, которые запускают эти радиосигналы.

Ученые из Университета Торонто использовали канадский эксперимент по картографированию интенсивности водорода (Chime), чтобы сосредоточиться на свойствах поляризованного света. Эти опыты показали, что одноразовые FRB, наиболее вероятно, происходят из далеких галактик, очень похожих на наш Млечный Путь, в отличие от неизвестных экстремальных сред, запускающих повторяющиеся сигналы. Именно эти результаты исследований могут приблизить ученых к разгадке быстрых космических всплесков.

"До сих пор, когда мы думали о FRB, мы смотрели на них только так, как смотрели бы на звезду в небе. То есть думали о том, насколько она ярка и насколько далеко она находится", – рассказал ведущий автор исследования, доктор философии Аюш Панди.

Однако впоследствии ученые изменили свою позицию по изучению космических радиоволн. Ведь FRB особенные, поскольку они также излучают поляризованный свет. Так что ключевое отличие нового исследования состоит в том, что оно подробно изучает поляризованный свет.

Поляризованный свет состоит из волн, ориентированных одинаково – вертикально, горизонтально или под углом между этими двумя направлениями. Изменения в поляризации могут объяснить механизм, запустивший FRB, и таким образом обнаружить, что являлось его источником. Поляризация также может обнаружить подробности о том, какие среды нужно было пройти по радиовсплескам, прежде чем достичь наших детекторов на Земле. Так что новое исследование – это первый широкомасштабный взгляд на неповторимые 97% FRB в поляризованном свете.

Наблюдать повторяющиеся сигналы просто, ведь астрономы уже знают, где они появятся и могут навести радиотелескоп на этот участок неба. А чтобы найти и исследовать неповторяющиеся FRB, учёным нужен телескоп, который может одновременно осмотреть большой участок неба, ведь астрономы не знают, откуда поступит сигнал.

"Они могут появиться в любой точке неба. Chime уникален в этом смысле, ведь "смотрит" на большой участок неба сразу. Другие исследователи рассматривали поляризацию на уровне 10 неповторяющихся FRB. А мы рассмотрели более 100. Это позволяет нам увидеть насколько повторяющиеся и неповторяющиеся сигналы могут отличаться между собой", - сказал ученый Аюш Панди.

И хотя происхождение космических радиовспышек окутано тайной, ученые предполагают, что они могут действовать как посланники среды, через которую они проходят, на пути к Земле. Однако эта информация закодирована в их поляризации.

До сих пор ученые больше всего склонялись к мысли, что быстрые радиовсплески запускают сильно намагниченные нейтронные звезды, которые быстро вращаются, так называемые "пульсары". Однако новые исследования канадских ученых отрицали это. "Мы знаем, как работают пульсары и знаем типы поляризованного света, который ожидаем видеть от системы пульсаров. Однако мы не видим такого сходства между FRB и светом пульсаров, они разные", – подчеркнул Панди.

"Еще более загадочным, чем взрывы, которые происходят тысячи раз в день по всему небу, есть то что их вызывает? Если вы немного детектив, который любит разгадывать тайны, FRB – это большая загадка, которая умоляет, чтобы ее разгадали", – подытожил ведущий автор исследования Аюш Панди.

Ранее OBOZ.UA писал, что астронавт NASA снял потрясающее видео северного сияния из космоса.

Также OBOZ.UA писал, о загадочном монолите нашли в пустыне Невады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!