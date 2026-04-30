NASA готовит дерзкий план по спасению падающего на Землю космического телескопа

NASA официально начало подготовку к сверхсложной операции по спасению телескопа Нила Герельса Свифта, который рискует вскоре сгореть в земной атмосфере. Из-за повышенной солнечной активности орбита ветеранской обсерватории начала стремительно сокращаться, что поставило под угрозу продолжение ее научной миссии.

Видео дня

Для решения этой проблемы агентство привлекло компанию Katalyst, которая разработала специальный роботизированный аппарат под названием LINK для захвата и буксировки телескопа. Эта миссия станет первым в истории случаем обслуживания космического корабля, который изначально не был приспособлен для подобных манипуляций. Как пишет IFLScience, успех проекта не только сохранит ценный инструмент для изучения гамма-вспышек, но и откроет новую эру гибкого управления объектами на околоземной орбите.

Обсерватория Swift

Телескоп Swift, выведенный на орбиту еще в конце 2004 года, является ключевым инструментом для наблюдения за самыми мощными взрывами во Вселенной. Кроме своей основной задачи — фиксации гамма-вспышек, аппарат недавно отличился исследованием межзвездной кометы 3I/ATLAS. Его уникальные возможности делают обсерваторию критически важной для современной астрофизики, что и побудило ученых бороться за ее жизнь.

Почему телескоп падает?

Проблема заключается в физических процессах в верхних слоях атмосферы, которая становится плотнее во время пиков солнечной активности. Текущий солнечный цикл привел к тому, что разреженный воздух начал оказывать более сильное сопротивление телескопу, постепенно замедляя его скорость. Без постороннего вмешательства существует 90-процентная вероятность того, что Swift войдет в плотные слои атмосферы и прекратит свое существование уже к 2027 году.

Для предотвращения катастрофы NASA выделило 30 миллионов долларов на создание модуля LINK. С середины апреля 2026 года этот аппарат проходит интенсивные испытания в Центре космических полетов имени Годдарда. Задача робота — сблизиться с телескопом, надежно захватить его и поднять на более высокую, более стабильную орбиту, где влияние атмосферы будет минимальным.

Пока идет подготовка техники, команда управления Swift приняла экстренные меры для продления срока пребывания аппарата в космосе. Ученые выключили часть приборов и изменили положение солнечных панелей, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление. Эти манипуляции позволили выиграть несколько дополнительных месяцев, необходимых для завершения строительства спасательного модуля.

Особенностью миссии является способ вывода спасательного аппарата в космос. Из-за специфической орбиты Swift, обычные наземные космодромы не могут обеспечить прямую траекторию полета. Поэтому LINK будет запущен с помощью ракеты Pegasus XL, которая стартует с самолета непосредственно в воздухе. Ожидается, что эта историческая операция начнется не раньше июня 2026 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.