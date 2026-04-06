Впечатляющие фото: NASA показало обратную сторону Луны

Люди впервые в истории увидели обратную сторону Луны собственными глазами. Это сделали астронавты NASA на шестые сутки полета миссии Artemis II.

Как сообщается на сайте космического агентства США, в 19:37 (время по Киеву) понедельника, 6 апреля, экипаж Artemis II начал пролет мимо Луны. Во время этого маршрута гравитация нашего спутника влияет на космический корабль сильнее, чем гравитация Земли.

Ожидается, что астронавты NASA Рид Вайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох вместе с астронавтом CSA (Канадского космического агентства) Джереми Хансеном полностью обойдут противоположную сторону, прежде чем начать путешествие обратно на Землю.

Как выглядит обратная сторона Луны

Ученые опубликовали фотографию в X (Twitter), написав: "Заводите новых друзей, но сохраняйте старых".

Новое фото зафиксировало ближнюю сторону Луны справа, то есть ту, которую мы видим с Земли. Ее можно идентифицировать по масштабным темным пятнам. Последние образовались на поверхности в начале истории Луны, когда она была вулканически активной.

Светлая часть слева, усеянная многочисленными кратерами, это и есть обратная сторона Луны. Мы не можем увидеть ее с нашей планеты, поскольку спутник вращается вокруг собственной оси с той же скоростью, с которой он вращается вокруг нас.

Добавим: 6 апреля примерно в 20:56 (время по Киеву) экипаж Artemis II побил рекорд: они прошли самое дальнее расстояние от Земли, превзойдя показатели миссии Apollo 13 в 248 655 миль, установленные в 1970 году.

Как писал OBOZ.UA, ранее миссия Artemis II столкнулась с технической неисправностью системы утилизации отходов в капсуле Orion. Чтобы преодолеть проблему, инженеры решили развернуть корабль так, чтобы солнечный свет нагрел участок трубопровода, который замерз.

