Над Нью-Йорком пролетел огненный шар: в небе произошла яркая вспышка. Фото и видео

В небе над Нью-Йорком многие стали свидетелями неизвестного огненного шара, впоследствии спровоцировавшего яркую вспышку. По словам ученых, это был настоящий метеор.

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После загадочной вспышки эксперты NASA сообщили, что метеор вылетел над культовой Статуей Свободы, прежде чем распасться на тысячи огоньков высоко в небе над Манхэттеном. Об этом говорится в сообщении NASA Meteor Watch в Facebook, пишет ScienceAlert.

Поскольку Нью-Йорк был главным героем во многих кино о конце света, появление огненного шара над Статуей Свободы жители и гости Нью-Йорка восприняли с паникой. Интернет сразу заполонило множество сообщений о "судном дне" и "ощущении землетрясения". Однако учёные поспешили успокоить всех обескураженных.

"На скорости около 55 тысяч километров в час метеор опустился под крутым углом всего 18 градусов от вертикали, пройдя над Статуей Свободы, прежде чем распасться на высоте 46 километров миль над центром Манхэттена", – написало космическое агентство США NASA в социальных сетях.

Кадры из камеры дверного звонка, загруженные в Американское общество метеоров (AMS), показали яркую вспышку в небе над Уэйном, городом в штате Нью-Джерси, расположенном вблизи Нью-Йорка.

NASA также подчеркнуло, что "эта траектория очень грубая и неопределенная. Она основана на нескольких показаниях очевидцев, и пока нет доступных камер или спутниковых данных, чтобы это уточнить".

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