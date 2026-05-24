На Земле могут совсем исчезнуть полные солнечные затмения: в чем причина

Полные солнечные затмения, которые сегодня считаются одним из самых впечатляющих астрономических явлений, в далеком будущем могут полностью исчезнуть. Причина заключается в постепенном отдалении Луны от Земли – процессе, который ученые уже более 50 лет точно фиксируют с помощью лазеров и специальных зеркал, оставленных астронавтами на поверхности спутника.

Измерения базируются на лазерных импульсах, которые обсерватории Земли посылают к ретрорефлекторам, установленным во время миссий Apollo и Lunokhod. Об этом сообщает Space Daily.

Луна ежегодно удаляется от Земли примерно на 3,8 сантиметра. На первый взгляд это кажется незначительной величиной, однако именно она постепенно меняет видимые размеры Луны на небе.

Сегодня человечество живет в редкий период истории Солнечной системы, когда диск Луны почти идеально совпадает по размеру с диском Солнца. Именно поэтому во время полного затмения спутник может полностью закрывать солнечную поверхность, оставляя видимой только корону.

Ученые объясняют, что это совпадение является временным. В прошлом Луна была значительно ближе к Земле, поэтому затмения выглядели иначе – спутник перекрывал Солнце с большим запасом. В будущем же из-за дальнейшего удаления Луна уже не сможет полностью закрывать Солнце.

Примерно через 600 миллионов лет полные солнечные затмения исчезнут. После этого на Земле можно будет наблюдать только кольцеобразные затмения, когда вокруг темного диска Луны будет оставаться яркое кольцо солнечного света.

Причиной удаления спутника являются приливные процессы. Гравитация Луны создает приливы в океанах Земли, а взаимодействие между вращением планеты и водными массами постепенно передает энергию орбите спутника, заставляя его удаляться.

Ученые отмечают, что нынешняя эпоха является уникальной для наблюдения полных затмений. Именно такие явления видели древние цивилизации, а также астрономы, которые использовали затмения для научных открытий – в частности во время проверки теории относительности Альберта Эйнштейна в 1919 году.

Ретрорефлекторы, оставленные на Луне астронавтами миссий Apollo 11, Apollo 14 и Apollo 15, а также советскими аппаратами Lunokhod, до сих пор работают. Они позволяют измерять расстояние до спутника с точностью до миллиметров и фактически фиксируют процесс, который однажды изменит вид солнечных затмений навсегда.

