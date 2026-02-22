'Кольцо огня' во время солнечного затмения показали на впечатляющем фото из космоса

17 февраля Луна прошла между Землей и Солнцем, вызвав первое в 2026 году кольцеобразное солнечное затмение. В этот момент орбитальный аппарат Proba-2 четыре раза наблюдал явление и успел зафиксировать идеальное "огненное кольцо".

Видео дня

Снимок обнародовало Европейское космическое агентство (ESA). На этот раз космическое явление можно было увидеть только из Антарктиды. Однако частичными фазами могли полюбоваться жители юга Чили, Аргентины и Южной Африки.

Естественный спутник Земли закрыл более 96% солнечного диска, оставив по краям характерное "огненное кольцо". Кольцеобразная фаза прошла над Антарктидой и Южным океаном, тогда как в Европе и Украине затмение было незаметным.

Инженеры миссии Proba-2 использовали ультрафиолетовую камеру SWAP с длиной волны 17,4 нанометра, что позволило получить уникальные кадры. Изображения позволяют исследовать структуру солнечной короны и особенности взаимодействия Солнца и Луны.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля состоится Великое Выравнивание планет. Шесть планет - Меркурий, Венера, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер выстроятся в фигуру, близкую к линии. Лучше всего планеты будут видны вечером 28 февраля, через полчаса после захода Солнца.

