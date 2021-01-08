Шедевры из снега: 10 фото удивительных творений природы

Пока в Украине настоящая зимняя погода установилась только в Карпатах. Рождественские выходные, согласно прогнозу синоптиков, также будут относительно теплыми, а из осадков ожидается дождь и мокрый снег.

Для тех, кто скучает по живописным зимним пейзажам, издание Bored Panda опубликовало серию фото снежных творений природы.

Напомним, ранее метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что темпы глобального потепления в Украине растут быстрее, чем в остальном мире. По словам эксперта, в отдельных регионах страны они отличаются, однако наиболее за последние тридцать лет потеплело в Чернигове и Киеве. Кроме того, растет дефицит увлажнения.

А синоптик Роман Мурмыло спрогнозировал, что в ближайшие годы зимы в Украине будут без обильного снега и сильных морозов. На севере страны, по его словам, холодное время года будет малоснежным и вовсе бесснежным на юге.

Фактически изменения климата в Украины можно будет увидеть через три-пять десятилетий. В южной части страны будет преобладать средиземноморский климат, а северная будет лесостепной зоной, отметил специалист.