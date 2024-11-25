На Солнце произошла вспышка класса M, которая может заглушить GPS и спутниковую связь. Фото

На Солнце произошла вспышка класса M. Ученые предупреждают, что она может заглушить GPS и спутниковую связь.

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Активность Солнца поднялась до высоких уровней из-за вспышки M9,4, говорят ученые. Извержение было достаточно сильным, чтобы послать волну вокруг раскаленной звезды и частиц высокой энергии на Землю, пишет Earth Sky.

Активность Солнца

"Солнечная вспышка M9.45 произошла в безымянном регионе возле северо-восточного лимба Солнца", – написала на своей странице в сети Х компания "Отслеживание погоды США".

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США предупредил, что 10-сантиметровая радиовспышка указывает на то, что электромагнитная вспышка, связанная с солнечной, была достаточно мощной. "Это может свидетельствовать о значительном радиошуме. Этот шум, как правило, кратковременный, но он способен повлечь за собой препятствия для чувствительных приемников, включая радар, GPS и спутниковую связь", – подчеркнули ученые.

Классы вспышек

По словам ученых, за последние 24 часа Солнце создало 20 вспышек – два класса M и 18 класса C.

Ученые классифицируют солнечные вспышки в соответствии с их максимальной яркостью в рентгеновских волнах. Есть пять категорий. Вспышки класса Х являются наибольшими и могут спровоцировать отключение радио во всем мире и длительные радиационные бури в верхних слоях атмосферы, пишет ESA.

Вспышки М класса влекут за собой короткие отключения радиосвязи, влияющие на полярные регионы Земли. В десять раз меньше предыдущих вспышек класса C. Их последствия малозаметны на Земле.

И следующие два класса В и А являются самыми маленькими и проходят без заметных последствий для Земли.

Ранее OBOZ.UA писал, что революционный спутник NOAA снял мощную вспышку на Солнце.

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