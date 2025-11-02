Почему атмосфера Солнца горячее его поверхности: ученые наконец выяснили причину

Корона Солнца – то есть, атмосфера нашей звезды – намного горячее поверхности светила. Давно известный факт, что корона разогревается до миллионов градусов, а поверхность Солнца имеет температуру лишь до 5500°C, астрофизики пытались объяснить теорией магнитных волн. А доказать, что теория верна, ученые смогли только теперь.

Видео дня

Помог ученым в этом солнечный телескоп DKIST на Гавайях. Соответствующую публикацию о природе альвеновских волн Университет Гавайев сделал в научном журнале Nature Astronomy.

Теория

Еще в 1942 году физик Ганнес Альфвен предположил существование магнитных волн, которые могут нагревать солнечную корону. Альвеновские волны (их назвали по фамилии ученого) – тип поперечных волн в плазме, находящейся в магнитном поле, когда происходят малые поперечные смещения плазмы относительно силовых линий поля.

Теоретически альвеновские волны способны усиливать магнитное поле в тысячи раз, а также переносить его на значительные расстояния. Они играют важную роль в процессах, происходящих в магнитосферах Земли и планет, межпланетной плазме, явлениях на Солнце, в радиогалактиках и тому подобное.

Но в течение десятилетий эти волны оставались лишь гипотезой, потому что технологии не позволяли их увидеть.

Практика

Телескоп DKIST (на сегодня это самый большой и современный наземный инструмент для солнечных исследований) наконец позволил увидеть эти волны. Их зафиксировали именно в короне Солнца.

"Эти волны постоянно присутствуют и несут значительное количество энергии, которая, вероятно, нагревает солнечную атмосферу", – утверждает руководитель исследования Ричард Мортон.

Таким образом, именно альвеновские волны доводят верхние слои солнечной атмосферы до таких бешеных температур.

Однако сами эти волны лишь "греют" корону, а поддерживает ее температуру так называемая магнитная реконекция. Это процесс, во время которого магнитные поля перекручиваются и "замыкаются", высвобождая мощные вспышки энергии.

На видео ниже – поверхность Солнца, снятая телескопом DKIST в 2019 году.

Что говорят ученые

Доказательство теории – это обычная работа физиков-практиков. Но доказательство того, как работает механизм нагревания солнечной атмосферы, имеет отдельное практическое значение. Так, оно поможет гораздо точнее прогнозировать так называемый солнечный ветер, вспышки и корональные выбросы массы – все, что вызывают всем известные "магнитные бури". Последние, как известно, могут влиять не только на наше самочувствие, но и на спутники, связь и вообще на энергосистемы на Земле.

Астрофизики считают новые результаты исследований DKIST прорывом в своей области. И неудивительно – кроме объяснения природы нашего Солнца, они позволяют лучше понимать поведение других звезд во Вселенной.

Как сообщал OBOZ.UA, вопрос о том, когда наступит конец света, волнует человечество еще с древних времен. Пророчества майя, библейские истории, мифы об апокалипсисе — все они пытались дать ответ на один и тот же вопрос: когда закончится жизнь на Земле? Теперь, благодаря научному подходу, исследователи из Университета Тохо в Японии совместно с NASA смогли смоделировать этот процесс с высокой точностью.

Также ОBOZ.UA предлагает узнать новую версию ученых о возникновении жизни на Земле.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.