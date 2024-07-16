На Луне нашли пещеру, которая может стать убежищем для будущих исследователей

Ученые подтвердили, что на Луне есть пещеры, которые могут использоваться для убежища будущих исследователей космоса. Углубление обнаружили неподалеку от места, где Нил Армстронг и Базз Олдрин приземлялись на спутнике Земли 55 лет назад.

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Ученые подозревают, что на Луне есть еще сотни других пещер. Об этом пишет AP.

Команда под руководством Италии сообщила, что есть доказательства существования обширной пещеры, доступной из глубочайшей известной ямы на Луне. Она расположена в Море Спокойствия, в 400 километрах от места приземления "Аполлона-11".

Яма, как и более 200 других, найденных там, образовалась в результате обрушения лавовой трубы. По словам ученых, данные радара обнаруживают только начальную часть подземной полости. По их оценкам, его ширина не менее 40 метров и десятки метров в длину.

"Лунные пещеры оставались загадкой более 50 лет. Поэтому было интересно наконец-то доказать существование хоть одной", – сказали Леонардо Каррер и Лоренцо Бруццоне из Университета Тренто.

По словам ученых, большинство ям расположены в древних лавовых равнинах Луны. Также некоторые из них могут находиться на южном полюсе Луны, где планируется высадка астронавтов NASA позже этого десятилетия. Считается, что постоянно затененные кратеры содержат замерзшую воду, которая может обеспечить питьевую воду и ракетное топливо.

Ученые отмечают, что такие места могли бы служить природным приютом для астронавтов, защищая их от космических лучей и солнечной радиации, а также от ударов микрометеоритов. Строительство мест обитания с нуля будет более трудоемким и сложным, даже если учесть потенциальную потребность в укреплении стен пещеры, чтобы предотвратить обвал, сказала команда.

Скалы и другие материалы внутри этих пещер, неизменяемые вследствие суровых условий поверхности, также могут помочь ученым лучше понять, как эволюционировала Луна, особенно с участием ее вулканической активности.

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