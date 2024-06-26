Китайский зонд вернулся на Землю с первыми в истории образцами с обратной стороны Луны. 10 ярких фото

Китайский зонд Chang'e-6 вернулся на Землю с образцами камней и почвы с обратной стороны Луны. Это первые образцы с "темной" стороны нашего спутника.

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Зонд приземлился на севере Китая. Ученые надеются, что взятые образцы будут включать вулканическую породу 2,5 миллиона лет и другой ценный для исследований материал, пишет Euronews.

Предыдущие американские и советские миссии собирали образцы с ближней стороны Луны, то есть с той, которая видна с Земли. Китайские ученые решили взять ценные образцы с обратной, так называемой "темной" стороны спутника Земли.

Лунный зонд Chang'e-6 покинул Землю 3 мая 2024 року. Его космическое путешествие длилось 53 дня. Он пробурил керн и зачерпнул камни с поверхности. Технически сложная китайская миссия объявлена первой подобной в мире.

Ученые отмечают, что на дальней стороне Луны есть горы и ударные кратеры, что контрастирует с относительно плоскими пространствами, видимыми на ближней стороне. Китайские ученые также ожидают, что зонд вернулся с материалом, содержащим следы ударов метеоритов из прошедшей Луны.

Геолог из Китайской академии наук Zongyu Yue выразил надежду, что их миссия ответит на вопрос о географических различиях на двух сторонах Луны.

За последние годы Китай запустил несколько успешных миссий на Луну, собирая образцы со стороны спутника Земли с помощью зонда Chang'e-5.

Для Китая очень важно проявлять космическое первенство в мире. Потому миссию корабля Chang'e-6 горячо приветствовали по всей республике.

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