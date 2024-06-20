Клубничная Луна в 2024 году будет выглядеть по-другому, чем обычно. И этому есть научное объяснение

Первое летнее полнолуние, которое еще называют Клубничным Месяцем, в 2024 году приходится на 21 июня. Это яркое астрономическое явление в этот раз будет еще более масштабным, чем обычно.

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Астрологи отмечают: если Клубничная Луна совпадает с летним солнцестоянием, она будет самой низкой полной Луной за последние годы, а потому будет казаться большей. А еще июньское полнолуние 2024 года будет тусклее, чем обычно.

Почему полный июньский месяц называют "Клубничным"

Индейцы Северной Америки назвали первое полнолуние лета Клубничной Луной, поскольку это яркое астрономическое событие совпадало с сезоном сбора клубники.

Однако существует немало названий полной Луны в июне. Кельты называли полнолуние "Конская Луна", чероки - "Луна зеленой кукурузы", а китайцы - "Луна Лотоса". А вот в Европе люди называли его Медовой Луной, поскольку в июне также готов медовый урожай.

Когда лучше наблюдать за Клубничной Луной

Июньская полная Луна будет самой яркой вечером 21 июня. Однако наблюдать за красотой Клубничной Луны можно будет с вечера четверга до вечера воскресенья. Однако астрологи предостерегают, что июньская Луна повиснет на небе всего на несколько часов, прежде чем снова опустится за горизонт. Поэтому не стоит ждать позднего вечера, чтобы не упустить это зрелищное астрономическое событие.

Действительно ли Клубничная Луна клубничного цвета

Несмотря на название и большое количество отредактированных изображений этой яркой красавицы в интернете, Клубничная Луна на самом деле не красная или розовая, как клубника. Июньская полная Луна является золотистой или желтовато-оранжевой, как часто солнце во время своего заката.

Атмосфера фильтрует много лунного света, так что полная Луна этого месяца будет выглядеть более тусклой, чем обычно.

Почему Клубничная Луна так низко висит над Землей

Полная Луна бывает тогда, когда сторона Луны, обращенная к Земле, также полностью направлена к Солнцу. И тогда вся поверхность Луны, которую мы можем видеть, освещена. Итак, когда Луна полная, она находится с противоположной от Солнца стороны от Земли.

В этом году 20 июня состоится летнее солнцестояние. Это день, когда Северный полюс Земли максимально наклонен к Солнцу. И это приводит к тому, что Солнце появляется на небе дальше севернее обычного, а наклон Земли к северу также делает Солнце видимым на небе дольше в день солнцестояния. А Луна, которая сейчас находится на противоположной стороне Земли, в ночь на 20 июня будет на своем крайнем юге. И поскольку северное полушарие Земли наклонено к Солнцу, оно также наклонено от Луны. Поэтому Клубничная Луна будет низкой, но не долго будет находиться в поле нашего зрения. Таким образом, самая яркая ночь в месяце будет преимущественно черной, поскольку Луна быстро скроется от нас.

OBOZ.UA ранее уже писал, что над Землей взойдет Клубничная Луна.

OBOZ.UA также отмечал, что клубничное полнолуние 21 июня повлияет на жизнь всех знаков зодиака.

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