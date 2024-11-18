На горе Пип Иван зафиксировали 'Карпатское море': редкое атмосферное явление поразило сеть. Видео

Редкое атмосферное явление зафиксировали в Карпатах, на известной туристической вершине Пип Иван. На видео кажется, будто бескрайнее море бурлит у подножия горы.

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"Карпатское море" наблюдается в основном осенью, когда горные вершины окружают густые туманы или низкие облака, создавая иллюзию бурных водных потоков вокруг. Такое удивление снял исследователь гор из Ивано-Франковска Назар Заросляк и поделился фантастическими кадрами на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня был отличный день для съемки", – подписал свое видео Назар Заросляк.

Еще бы, исследователю удалось уловить на камеру впечатляющее явление, распространенное именно в осенний период, когда погодные условия способствуют накоплению влаги в горах.

По словам экспертов, "Карпатское море" часто можно увидеть на рассвете, когда солнечный свет начинает проходить сквозь густые облака. Исследователи природы отмечают, что такое явление не только эстетически красиво, но и является интересным объектом для изучения метеорологов.

Очевидцы "Карпатского моря" отмечают, что это явление особенно поражает на высотах более 2000 метров, где вершины гор выступают из туманного "моря", как острова. Эта гармония и сила природы завораживает и привлекает туристов, стремящихся ощутить особую атмосферу Карпат.

OBOZ.UA ранее писал, что гору Иван Пип замело снегом.

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