На Эвересте нашли ботинок со стопой альпиниста, пропавшего 100 лет назад: это открытие может раскрыть величайшую тайну горы

Команда исследователей вместе с сотрудниками американского телеканала National Geographic, нашли на Эвересте хорошо сохранившийся ботинок со стопой альпиниста. Считают, что этот ботинок принадлежал Эндрю Комину "Сэнди" Ирвину, пропавшему при попытке покорить самую высокую вершину мира 100 лет назад вместе со своим напарником Джорджем Мэлори.

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По словам экспертов, это открытие потенциально может помочь разгадать одну из самых больших тайн альпинизма – удалось ли Ирвину и Мэлори стать первопокорителями Эвереста. До сих пор считалось, что первыми это сделали альпинисты Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей в 1953 году, пишет LiveScience.

22-летний британец Эндрю Ирвин пропал без вести вместе с альпинистом Джорджем Мэлори в июне 1924 года. Они пытались стать первыми людьми, поднявшимися на самую высокую гору мира – Эверест. Однако неизвестно, достигли ли исследователи своей цели, ведь они бесследно исчезли.

На протяжении многих лет люди искали тело Ирвина, чтобы выяснить, был ли он первопокорителем самой большой вершины мира. Свет на это могла бы пролить фотокамера Kodak, которую он имел с собой и которая, возможно, зафиксировала историческое восхождение. Однако ничего найти не удалось.

И вот через 100 лет совершенно случайно альпинисты наткнулись на останки британца. Нога с ботинком оказалась на поверхности горы в результате таяния льда.

"Я жила с этой историей с 7-летнего возраста, когда мой отец рассказал о тайне дяди Сэнди на Эвересте. Мы все потеряли надежду, что когда-нибудь найдут его след. Но когда мне сказали о находке, я почувствовала, что тронута до слез", – сказала BBC внучатая племянница Ирвина, Джули Саммерс.

Семья предоставила образец ДНК в лабораторию, чтобы подтвердить, что нога действительно принадлежит Ирвину. Но съемочная группа National Geographic уверена, что она принадлежит именно ему. Ведь носок, найденный внутри ботинка, имеет нашивку с инициалами и фамилией "AC Irvine".

Интересно, что останки альпиниста Джорджа Мэлори были обнаружены еще в 1999 году и рядом не было фотографии его жены, которую альпинист взял с собой и планировал оставить на вершине. Возможно, исследователи погибли уже во время спуска с Эвереста.

По словам исследователей, тело Меллори было найдено менее чем в 600 метрах от вершины. Интересно, что останки Джорджа были привязаны веревкой вокруг талии и имели травмы, что свидетельствует о том, что пара исследователей упала, будучи соединенными вместе.

И несмотря на то, что в последние десятилетия поиски останков альпинистов были предметом споров, все же теперь семья Эндрю Ирвина надеется, что поиски фотокамеры продолжатся и тогда будут неопровержимые доказательства, что их родственник был первым человеком в мире, покорившим Эверест.

OBOZ.UA ранее писал, что четырехлетняя девочка покорила Эверест, установив мировой рекорд.

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