Четырехлетняя девочка покорила Эверест, установив мировой рекорд: она поднялась без какой-либо помощи. Фото

Четырехлетняя Зара из Чехии преодолела высоту в базовый лагерь горы Эверест. Девочка поднялась на вершину 5300 метров над уровнем моря без посторонней помощи. В тот момент ей было 4 года 5 месяцев.

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Подъем на гору произошел 7 января этого года и сделал Зару мировой рекордсменкой – она стала самым молодым человеком, покорившим эту вершину. Фотографиями маленькой альпинистки из похода поделился ее брат у себя в Instagram.

Зара покоряла Эверест в компании отца и старшего брата. Вместе они достигли базового лагеря на горе – так называемого EBC. Общая протяженность семейной экспедиции в базовый лагерь и обратно – около 270 километров.

Брат Зары у себя на странице рассказал: "Условия и погода – зимние, с температурами значительно ниже нуля. В базовом лагере 1 января сильный мороз составлял от -20 до -25 градусов по Цельсию. В рамках захода Зара поднялась на несколько 5000-метровых вершин. Во время пути не возникло никаких проблем, акклиматизация прошла гораздо выше среднего, маленькая Зара, благодаря своей очень хорошей физической форме, даже обогнала сотни других трекеров, которые, к тому же, в подавляющем большинстве начинали восхождение из аэропорта в Лукле. Следует подчеркнуть, что условия в хостелах, так называемых лоджах, очень ограничены, отопление отсутствует, в спальнях иногда было даже ниже -10 °C".

Сразу возникает логичный вопрос о физической подготовке и выносливости четырехлетней девочки. Выяснилось, что Зара росла в сложных условиях сельской Малайзии и буквально с пеленок преодолевала большое количество километров в джунглях. Ежедневно ей приходилось проходить 5-10 километров с общим набором высоты на 300-600 метров, а за 2023 год она прошла более 2200 километров в джунглях.

Кроме того, девочка очень закалена. Она никогда не купается в теплой воде, так что к испытанию холодом она была более чем готова.

Также Зара ежедневно бегает в уникальных экстремальных условиях, что позволило ей добиться высот базового лагеря при оптимальном уровне насыщения кислородом в крови – не менее 90%.

До этого самым молодым человеком, достигшим базового лагеря на Эвересте, был пятилетний индиец.

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