Ученые обнаружили новый вид 'акул-призраков'. Фото

Ученые из Новой Зеландии обнаружили новый вид "акул-призраков". Это разновидность рыбы, плавающей на дне Тихого океана.

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Согласно данным ученых из Веллингтонского национального института исследования воды и атмосферы (NIWA), жутковатая узконосая рыба была найдена в глубоких водах Австралии и Новой Зеландии. Акулы-призраки, или химеры, родственные акулам и скатам, но принадлежат к группе рыб, скелеты которых полностью состоят из хрящей, пишет ScienceAlert.

Образцы нового вида были обнаружены во время исследований в подъеме Чатем, районе Тихого океана, простирающегося примерно на 1000 километров к востоку у Южного острова Новой Зеландии.

По словам соавтора исследования Брит Финуччи, акулы-призраки в основном обитают на дне океана, ныряя в поисках добычи на глубину до 2600 метров. Как правило, они охотятся на ракообразных, используя свой клювовидный рот.

Финучи дала новому виду научное название "Harriotta avia" в память о своей бабушке.

Авторы исследования отмечают, что акулы-призраки, подобно другим рыбам-призракам, имеют устрашающие черные глаза, а их кожа – светло-коричневого цвета и полностью лишена чешуи.

Сначала исследователи предположили, что найденная рыба-призрак относится к единственному глобально распространенному виду. Однако ученые обнаружили, что она генетически и морфологически отличается от подобных морских призраков.

"Глубоководная среда обитания этих рыб затрудняет их изучение и мониторинг, ведь мы не знаем многое об их биологии или состоянии угрозы. Но это делает такие открытия еще более увлекательным", – подчеркнула Брит Финуччи.

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