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На берегу Дуная в Одесской области обнаружены фрагменты старинного корабля. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
2,2 т.
На берегу Дуная в Одесской области обнаружены фрагменты старинного корабля. Фото

На берегу реки Дунай, в Одесской области, случайно наткнулись на фрагменты неизвестного судна. Вероятно, это остатки старинного корабля.

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Интересную находку нашел житель города Килия, краевед и историк Олег Курносов. По словам исследователя Дунай сам "поднял" фрагменты судна на поверхность, пишет Суспільне Одесса.

На берегу Дуная в Одесской области обнаружены фрагменты старинного корабля. Фото

Историк Олег Курносов давно изучает историю родного края, занимается исследованиями и ищет старинные вещи. Однако на остатки неизвестного судна наткнулся совершенно случайно. "Я поехал вечером к реке, случайно познакомился там с мужчиной. Он мне и сказал, что за забором у берега видны какие-то деревянные части. Поскольку я исследую все древние места Килии, мне стало интересно и я пошел посмотреть что это", – сказал исследователь.

На берегу Дуная в Одесской области обнаружены фрагменты старинного корабля. Фото

Курносов создал группу в соцсети Facebook, где делится своими открытиями и пишет об истории родного города Килия. Там он и обрисовал свою последнюю находку.

"Части большого древнего корабля оголила река. Вымытые мощным течением фрагменты чьей-то галеры, галиота или шхуны", – предполагает краевед.

На берегу Дуная в Одесской области обнаружены фрагменты старинного корабля. Фото

Олег Курносов отмечает, что древесина хорошо сохранилась, ведь это дуб, способный каменеть в воде. "Я зашел на мощный брус, который больше чем на половину скрыт в воде и свободно хожу по нему. Его длина более 6 метров, а толщина свыше 25 см. Другие части торчат из береговой толщи ила и песка выше, некоторые из них по форме напоминают шпангоуты, другие похожи на киль или фальшь килевые части", – говорит историк.

На берегу Дуная в Одесской области обнаружены фрагменты старинного корабля. Фото

Исследователь предполагает, что затонувший судно покоился на дне, пока при дноуглубительных работах на Дунае его части не подняли на берег мощным ковшом крана, вместе с илом. "Думаю, что эти корабли когда-то под берегом затонули, а там большие ямы, потому что течение попадает и вымывает глубоко. Долгое время эти остатки пролежали под водой, пока не начали здесь недавно проводить работы", – сказал ученый.

На берегу Дуная в Одесской области обнаружены фрагменты старинного корабля. Фото

Курносов говорит, что это может быть принципиальная находка. Ведь история Килии начиналась с кораблей и порта. Исследователь предположил, что в средневековые времена корабли могли заходить неподалеку от крепости Килия. Находку он увидел через 100-150 метров от прежнего места ее расположения. Кроме остатков древесины, он нашел кованые гвозди.

На берегу Дуная в Одесской области обнаружены фрагменты старинного корабля. Фото

"Из своего опыта я понял, что нашел кованые гвозди с кораблей. Ими скрепляли части корпуса судов. А через метров 10-20 от бруса были еще деревянные части. Скорее всего, это шпангоуты", – говорит историк.

На берегу Дуная в Одесской области обнаружены фрагменты старинного корабля. Фото

Олег Курносов убежден, что Дунай скрывает множество ценных артефактов, поэтому он не прекращает свои поиски. Все найденные экспонаты учёный хранит в исторической комнате, которую он открыл на базе собственного кафе в Килии.

На берегу Дуная в Одесской области обнаружены фрагменты старинного корабля. Фото

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