На берегу Дуная в Одесской области обнаружены фрагменты старинного корабля. Фото

На берегу реки Дунай, в Одесской области, случайно наткнулись на фрагменты неизвестного судна. Вероятно, это остатки старинного корабля.

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Интересную находку нашел житель города Килия, краевед и историк Олег Курносов. По словам исследователя Дунай сам "поднял" фрагменты судна на поверхность, пишет Суспільне Одесса.

Историк Олег Курносов давно изучает историю родного края, занимается исследованиями и ищет старинные вещи. Однако на остатки неизвестного судна наткнулся совершенно случайно. "Я поехал вечером к реке, случайно познакомился там с мужчиной. Он мне и сказал, что за забором у берега видны какие-то деревянные части. Поскольку я исследую все древние места Килии, мне стало интересно и я пошел посмотреть что это", – сказал исследователь.

Курносов создал группу в соцсети Facebook, где делится своими открытиями и пишет об истории родного города Килия. Там он и обрисовал свою последнюю находку.

"Части большого древнего корабля оголила река. Вымытые мощным течением фрагменты чьей-то галеры, галиота или шхуны", – предполагает краевед.

Олег Курносов отмечает, что древесина хорошо сохранилась, ведь это дуб, способный каменеть в воде. "Я зашел на мощный брус, который больше чем на половину скрыт в воде и свободно хожу по нему. Его длина более 6 метров, а толщина свыше 25 см. Другие части торчат из береговой толщи ила и песка выше, некоторые из них по форме напоминают шпангоуты, другие похожи на киль или фальшь килевые части", – говорит историк.

Исследователь предполагает, что затонувший судно покоился на дне, пока при дноуглубительных работах на Дунае его части не подняли на берег мощным ковшом крана, вместе с илом. "Думаю, что эти корабли когда-то под берегом затонули, а там большие ямы, потому что течение попадает и вымывает глубоко. Долгое время эти остатки пролежали под водой, пока не начали здесь недавно проводить работы", – сказал ученый.

Курносов говорит, что это может быть принципиальная находка. Ведь история Килии начиналась с кораблей и порта. Исследователь предположил, что в средневековые времена корабли могли заходить неподалеку от крепости Килия. Находку он увидел через 100-150 метров от прежнего места ее расположения. Кроме остатков древесины, он нашел кованые гвозди.

"Из своего опыта я понял, что нашел кованые гвозди с кораблей. Ими скрепляли части корпуса судов. А через метров 10-20 от бруса были еще деревянные части. Скорее всего, это шпангоуты", – говорит историк.

Олег Курносов убежден, что Дунай скрывает множество ценных артефактов, поэтому он не прекращает свои поиски. Все найденные экспонаты учёный хранит в исторической комнате, которую он открыл на базе собственного кафе в Килии.

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