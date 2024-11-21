Приклеенный скотчем к стене банан продали на аукционе Sotheby’s за 6,2 млн долларов: инсталляцию назвали 'культурным феноменом'. Фото

На аукционе Sotheby's продали за $6,2 миллиона банан, приклеенный скотчем к стене. Инсталляцию итальянского художника Маурицио Каттелана назвали "культурным феноменом".

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Sotheby's рассчитывал продать оригинальную инсталляцию в 1,5 миллиона долларов. Однако китайский криптопредприниматель и коллекционер произведений искусства Джастин Сан предложил рекордную сумму и через 5 минут стремительных торгов обошел шестерых конкурентов, пишет TheNewYorkTimes.

Джастин Сан назвал инсталляцию "культурным феноменом, связывающим миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества". Коллекционер признался, что в ближайшее время съест банан "как часть этого уникального художественного опыта, отдавая должное его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре".

Интересно, что банановая инсталляция предоставляется покупателю с сертификатом подлинности и инструкцией по замене банана, когда он сгниет. Это на случай, если владелец не желает сразу съесть фрукт, а хочет подольше наслаждаться этим произведением искусства.

Инсталляцию в виде приклеенного серебристым скотчем к белой стене банана на высоте 160 сантиметров от пола итальянский художник Маурицио Каттелан впервые показал в декабре 2019 на международной выставке современного искусства Art Basel в Майами. Он назвал эту работу "Комедиантом".

После того, как робота была выставлена, галерея Perrotin Gallery продала три банана Каттелана по цене от 120 до 150 тысяч долларов за каждый. Еще один из выставленных в галерее бананов съел другой художник Дэвид Датуна.

По словам экспертов, банан стал звездой в мире искусства, а также самым дорогим фруктом в мире.

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