Кусок 77-летнего торта продали почти за 120 тысяч гривен: кто "полакомился" испорченной сладостью

В Великобритании продали кусок торта со свадьбы покойных королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского, принца Филиппа. Кондитерское издание 77-летней давности купили на аукционе за 2200 фунтов стерлингов, или более 117,3 тыс. гривен по нынешнему курсу.

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Как сообщает BBC, торги были организованы аукционным домом Reeman Dansie. Изначальная стоимость лота была 500 фунтов. Но в конечном итоге его в 4,4 раза дороже купил участник торгов из Китая.

Кусок фруктового торта принадлежал экономке дворца Холирудхаус в Эдинбурге Мэрион Полсон. Его ей невеста, на тот момент еще принцесса Елизавета, вручила лично в знак благодарности за приобретение для молодоженов десертного сервиза, прикрепив благодарственную записку.

"Мы с мужем глубоко тронуты тем, что вы приняли участие в подготовке такого чудесного свадебного подарка. Мы оба очарованы этим десертным сервизом. Я знаю, что все, кто его увидят, будут в восторге от разнообразия цветов и прекрасной окраски", – говорится в записке.

Родственники Мэрион Полсон обнаружили торт в чемодане, где он почти 77 лет хранился в оригинальной подарочной коробке. В начале 2024 года они выразили желание продать его на аукционе. Представитель Reeman Dansie Джеймс Гринтер назвал это "настоящей находкой" и "маленькой капсулой времени".

Свадьба Елизаветы и Филиппа состоялась 20 ноября 1947 года. На церемонии присутствовало 2000 гостей, которым подавали 2,7-метровый четырехярусный фруктовый торт.

"Для них испекли самый великолепный торт. Я видел его на фотографии – он, должно быть, занимал полкомнаты. Он был совершенно огромным", – добавил Джеймс Гринтер.

Аналогичный аукцион состоялся в 2015 году, когда другой просроченный торт со свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа пустили с молотка на аукционе Gorringes. Тогда за него выручили только 560 фунтов стерлингов.

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