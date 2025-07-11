Может ли целая страна сменить часовой пояс: объяснение

Часовые пояса – не только инструмент измерения времени, но и средство политики, управления и культурной идентичности. Их меняют как из практических соображений, так и из геополитических. И для реализации такого проекта достаточно лишь решимости государства.

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В разные годы некоторые страны и регионы решались на такой шаг – и, как показывает практика, сделать это проще, чем кажется. Детали рассказало издание IflScience.

Пример Кирибати

В 1995 году тихоокеанское государство Кирибати изменило свой часовой пояс и даже переместило международную линию смены дат. Таким образом, все его острова оказались по одну сторону от этой условной границы. Изменения вступили в силу с 1 января, и были реализованы без глобальных предупреждений и без согласования с международными структурами.

"Мы просто сделали это и сообщили миру", – сказал в 2011 году Майкл Уолш, почетный консул Кирибати в Великобритании, в интервью BBC.

Это возможно, потому что несмотря на существование стандартизированных часовых поясов, не существует международного органа, который бы регулировал или заставлял страны придерживаться общепринятых границ.

Локальные протесты и внутренние решения

Впрочем, это не означает, что смена часового пояса всегда происходит гладко. Например, на юге Чили жители региона Магальянес резко отреагировали, когда правительство решило вернуть летнее время. Люди жаловались на слишком короткий световой день, и в итоге пришлось изменить закон, чтобы регион мог оставаться в одном часовом поясе круглый год – отдельно от остальной страны.

В Кирибати ситуация была несколько проще: из 33 островов страны только девять находились в другом часовом поясе, а часть из них была вообще необитаемой. Несмотря на это, изменение было стратегически оправдано: до 1995 года разница во времени между соседними островами могла составлять до 23 часов – настоящий административный хаос.

Политика и время

Иногда часовой пояс – это не только удобство или логистика, но и политическое заявление. Так, в 2007 году президент Венесуэлы Уго Чавес перевел время в стране на 30 минут назад, установив новый пояс UTC -4:30. Официально – для того, чтобы школьники получали больше светового дня. Однако многие восприняли это как символический жест независимости. В 2016 году страна вернулась к предыдущему часовому поясу – UTC -4:00.

Изменение часового пояса может быть и инструментом укрепления международных отношений. По словам Дэвида Руни, тогдашнего куратора хронометрического отдела Национального морского музея в Лондоне, некоторые страны выбирают другие часовые пояса, чтобы согласоваться с торговыми партнерами или политическими союзниками.

"Время – это не просто вычисления. Оно связано с людьми, политикой, изменениями альянсов и отношений", – подчеркнул Руни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие страны переводят часы на летнее время.

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