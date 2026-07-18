Может ли человек убежать от льва: ученые удивили интересным исследованием

Исследование американских ученых показало, что у человека практически нет шансов убежать от льва. Ученые установили, что эти хищники способны развивать скорость до 70 км/ч, а бег человека они воспринимают как поведение добычи.

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Исследование провела Памела Сью Чассин из Гарвардского университета и её коллеги. Об этом сообщает Discover Wildlife.

По оценкам исследователей, во время коротких рывков львы могут разгоняться до 70 километров в час. Для сравнения: максимальная скорость Усейна Болта во время забега на 100 метров составляла 44 километра в час.

На основании этих данных специалисты отмечают, что бежать от льва не стоит, поскольку такое поведение пробуждает у хищника охотничий инстинкт. Вместо этого следует оставаться на месте, стараться выглядеть больше, подняв руки или расстегнув куртку, говорить низким громким голосом и, если лев остановился, медленно отступать, не поворачиваясь к нему спиной. Если же животное все-таки нападет, эксперты советуют активно сопротивляться.

Однако сначала специалисты исследовали не максимальную скорость животных, а особенности использования ими кислорода во время бега.

В 1976 году исследователи научили двух молодых самцов львов бегать на беговой дорожке. В ходе эксперимента они изучали, как организм хищников использует кислород во время физической нагрузки.

Результаты показали, что во время спринта потребление кислорода у львов растет более чем в три раза быстрее, чем прогнозировалось для четвероногих млекопитающих. Из-за этого животные быстро истощаются после коротких интенсивных рывков.

Как объясняют учёные, такая особенность связана с эволюционной адаптацией львов к молниеносным атакам из засады, а не к длительной погоне за добычей. В их мышцах преобладают быстрые мышечные волокна, которые обеспечивают значительно большую силу и почти втрое большую мощность по сравнению с аналогичными волокнами человека.

Напомним, самым крупным из известных живых организмов на Земле оказался не кит и не гигантское дерево, а гриб Armillaria ostoyae, растущий под землей в Национальном лесу Мальер в штате Орегон, США. Учёные установили, что он занимает площадь около 9,5 квадратных километров, весит от 7500 до 35000 тонн, а его возраст может составлять от двух до восьми с половиной тысяч лет.

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