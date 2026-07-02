Способно уничтожать целые леса: ученые определили самое крупное живое существо на Земле

Самым крупным из известных живых организмов на Земле оказался не кит и не гигантское дерево, а гриб Armillaria ostoyae, растущий под землей в Национальном лесу Мальер в штате Орегон, США. Учёные установили, что он занимает площадь около 9,5 квадратных километров, весит от 7500 до 35000 тонн, а его возраст может составлять от двух до восьми с половиной тысяч лет.

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Об уникальной находке сообщило издание SpaceDaily, которое собрало данные о многолетних исследованиях этого организма. В материале отмечается, что гриб является единственной генетической особью, которая на протяжении тысячелетий постепенно разрасталась под землей.

"Самый большой из известных организмов на Земле – это не кит и не дерево, а гриб, растущий под землей", – говорится в публикации.

Как всё обнаружилось

История открытия началась еще в 1988 году, когда лесной патолог Грег Уиппл из Лесной службы США исследовал массовую гибель деревьев в Национальном лесу Мальер. Он обратил внимание на то, что пихты, сосны и другие хвойные деревья гибли целыми группами, а характер повреждений не соответствовал распространенным лесным болезням.

Изучив корневые системы, учёный установил, что причиной стал паразитический гриб Armillaria ostoyae, более известный как осенний опёнок. Сам вид широко распространен в умеренных лесах Северного полушария, однако масштабы его распространения именно в Орегоне оказались исключительными.

Подземная сеть

В видимой форме осенний опеньок (Armillaria ostoyae) появляется только осенью, когда у основания зараженных деревьев вырастают скопления грибов с шляпками медового цвета. Основная же часть организма скрыта под землей.

Она состоит из тонких белых нитей – гифов, которые переплетаются между собой и образуют мицелий. Он распространяется по почве со скоростью примерно от 0,2 до 1 метра в год. Кроме того, гриб образует чёрные верёвочкообразные структуры – ризоморфы, которые проникают в корневые системы деревьев и постепенно приводят к их гибели.

Учёные также объяснили, как удалось доказать, что вся эта территория представляет собой один организм, а не совокупность отдельных грибов. Для этого они выращивали образцы грибковой ткани с разных участков в чашках Петри. Если образцы принадлежат разным организмам, между ними возникает заметная барьерная линия. Если же они происходят от одного организма, ткани беспрепятственно сливаются.

Именно это и произошло с образцами, взятыми по всей площади около 9,5 квадратных километров. Они объединились без образования барьеров, что подтвердило существование единой генетической особи.

Возраст гиганта

Оценить возраст гриба напрямую невозможно, поэтому исследователи используют другой метод. Они учитывают скорость распространения мицелия и площадь, которую он занимает сегодня.

По расчетам, Armillaria ostoyae разрастается со скоростью примерно от 0,7 до 3,3 фута в год. Учитывая площадь около 2385 акров, ученые пришли к выводу, что возрасту организма может составлять от 2000 до 8500 лет. В то же время они отмечают, что этот диапазон связан с неопределенностью относительно темпов его роста в разные исторические периоды.

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