Может быть жизнь? Ученые заявили, что обнаружили 'суперземлю'

На протяжении десятилетий астрономы внимательно наблюдают за небом в поисках далеких планет и потенциальной жизни. Эти исследования привели к многочисленным открытиям, ставшим толчком к разработке новых, более точных методов изучения Вселенной.

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Несмотря на постоянное совершенствование телескопов и приборов, планеты с малой массой, подобные Земле, остаются сложными для обнаружения. Из-за особенностей орбит или очень слабых сигналов они часто ускользают из поля зрения традиционных методов. Однако недавно международная команда под руководством Лейлей Сун из обсерваторий Юньнань Китайской академии наук идентифицировала новую суперземлю – Kepler-725c.

Как обычно обнаруживают экзопланеты

Существует несколько методов поиска планет за пределами Солнечной системы. Самый распространенный – транзитный метод, основанный на наблюдении периодического снижения яркости звезды, когда планета проходит перед ней. Этот подход хорошо работает для крупных планет с коротким периодом обращения, которые часто "пересекают" звезду с точки зрения наблюдателя.

Однако меньшие экзопланеты с более длительными орбитами реже попадают в такое выравнивание, а их присутствие остается незамеченным.

Kepler-725c: малозаметная, но важная

Kepler-725c – это планета, масса которой, по предварительным оценкам, превышает земную, но не достигает пределов газовых гигантов. Такие тела, известные как суперземли или мини-Нептуны, привлекают внимание из-за возможного сходства с условиями на Земле – наличие твердого ядра, умеренного климата или содержание воды.

Команда исследователей воспользовалась методом вариации времени транзита (TTV), что отслеживает гравитационное воздействие одной планеты на орбиту другой. В этом случае изменения в транзитах уже известной планеты Kepler-725b (теплого Юпитера) позволили обнаружить скрытое присутствие Kepler-725c.

"Это открытие демонстрирует, что метод TTV позволяет идентифицировать и точно измерять массу суперземель в зонах, пригодных для жизни", – отмечает Лейлей Сун.

Планета потенциально пригодна для жизни

Kepler-725c расположена примерно в 2472 световых годах от Земли и вращается вокруг звезды спектрального класса G9V с периодом 207,5 дней. Ее среднее расстояние от звезды составляет 0,674 астрономической единицы, а количество получаемого излучения – примерно в 1,4 раза больше, чем Земля получает от Солнца.

Это означает, что при определенных атмосферных условиях на Kepler-725c могут существовать умеренные температуры. Хотя многое зависит от состава атмосферы, отражательной способности поверхности и других факторов, орбита планеты частично проходит через так называемую зону жизни, где теоретически возможно существование воды в жидком состоянии.

Почему это важно для науки

В отличие от транзитного или метода радиальных скоростей, TTV позволяет обнаруживать скрытые планеты, которые не проходят перед звездой или не вызывают заметного сдвига спектра. Это открывает новые перспективы для исследования экзопланетных систем, где наблюдается только одна "активная" планета, но ее орбита намекает на существование еще одной.

В таких случаях гравитационное взаимодействие служит "намеком", по которому можно реконструировать орбиту, массу и другие параметры скрытого объекта - даже без прямого наблюдения.

Открытие Kepler-725c появилось на фоне подготовки новых космических миссий, направленных на изучение малых планет вокруг звезд, подобных Солнцу. В частности, программа PLATO (ESA) и другие будущие проекты смогут сочетать свои наблюдения с методом TTV, что позволит обнаруживать больше малозаметных, но потенциально пригодных для жизни планет.

Это открытие подтверждает, что даже при отсутствии прямых изображений можно успешно оценивать массу, орбиту и позицию планеты в своей системе – и таким образом искать "Землю 2.0" в других частях Галактики.

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