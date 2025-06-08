Астрономы зафиксировали загадочный космический объект в нашей галактике: подает сигналы каждые 44 минуты

строномы обнаружили в Млечном Пути загадочный объект, который излучает сигналы с четким интервалом в 44 минуты. Это – чрезвычайно редкое явление, которое может пролить свет на новый класс космических объектов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-релизе Университета Кертина (Австралия), который вместе с международной научной группой совершил открытие. Объект, получивший название ASKAP J1832-0911, расположен на расстоянии около 15 тысяч световых лет от Земли.

Его особенность – в двухминутных радиоимпульсах, повторяющихся каждые 44 минуты. Такие явления называют длиннопериодическими радиотранзиентами (LPT) – они излучают сигналы с ритмом, необычно медленным для известных космических источников, таких как пульсары.

ASKAP J1832-0911 стал первым объектом своего типа, который зафиксировали в рентгеновском диапазонах – благодаря телескопу ASKAP и обсерватории Chandra, случайно наблюдавшей нужный участок неба.

Исследователи отмечают, что это открытие может помочь лучше понять природу LPT-объектов, поскольку их происхождение остается непонятным. Гипотеза о магнетарах, которые имеют сильные магнитные поля, выглядит все менее вероятной из-за слишком длинного периода сигналов.

Ведущий автор исследования, астроном Цзитен "Энди" Ван, отметил, что такого раньше не было.

"Этот объект не похож ни на что, что мы видели раньше", – сказал исследователь.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые приблизились к разгадке странных радиосигналов из-за пределов Млечного Пути.

Также, астрономы обнаружили планету-гиганта, которая вращается вокруг звезды, которая по своим размерам значительно меньше Солнца – и это открытие удивило научное сообщество. Экзопланета TOI-6894b, примерно равная Сатурну, вращается вокруг красного карлика, размер которого составляет лишь 23% солнечного радиуса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!